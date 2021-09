Benteke on peatreeneriga vähese mänguaja asjus kõnelenud

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez ütles, et on kõnelenud ründaja Christian Bentekega, kes ei ole olnud rahul enda mänguajaga.

30-aastane Benteke kommenteeris sel nädalal ajakirjale Voetbal enda panust Belgia jalgpallikoondisele, kus ei ole viimase 39 mängu jooksul 28 korral platsile saanud. "Ma tahan teada, mida [Roberto] Martinez minust tahab," ütles Crystal Palace'is mängiv ründaja.

"Kui sind kutsutakse rahvuskoondisse, siis eeldan, et eesmärk on enda riiki esindada. See on olnud minu vaade ja selle põhjal tahan lihtsalt teada, mida ta minust veel soovib. Tahaksin konstruktiivset vestlust koondise treeneri ja mängija vahel," ütles Benteke, kes lisas, et ei tahtnud jalgpalli EM-i ajal mänguajast rääkida, aga nüüd on selleks parem aeg.

Martinez ütles enne neljapäevast mängu Eesti vastu, et on ründajaga mänguaja küsimusi arutanud. "Me istusime maha ja vahetasime ideid," ütles Belgia peatreener. "Ma tahangi, et mängijad ei oleks rahul, kui nad ei mängi. Vastupidine ei oleks ka hea. Ma tahan, et nad tahaksid meeleheitlikult mängida ja ennast tõestada. Christian on seda alati näidanud."