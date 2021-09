VIDEO | Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta harjutasid driftimist

Toyota autorallimeeskonna sõitja Kalle Rovanperä on pikalt olnud driftimishuviline ning on nüüd nakatanud ka enda tiimikaaslast Takamoto Katsutat, kes ühines soomlasega, et koos külge ette tõmmata.

Ralliportaal DirtFish kirjutas kolmapäeval, et Rovanperäle on driftimine meeldinud juba pikka aega, kuid Katsuta ühines temaga alles hiljuti. Jaapanlasest WRC sõitja ütles, et kasutavad Toyota autosid, mis driftimiseks loodud, et autoralli MM-sarjaks harjutada. "See on superlõbus! Ma olen käinud driftimas lume ja jää peal, aga mitte midagi sellist," ütles Katsuta.

"Need autod on täiesti pöörased. Nad on nii kerged ja meil on 1000 hobujõudu. 1000 hobujõudu!" lisas jaapanlane. "Pean võtma aega, et veidi õppida, aga see aitab kindlasti autoralli MM-sarjas võistlemisele kaasa. Olgu, autod on erinevad meie WRC Yarisest, aga see paneb sind ikka asju mõistma."

Katsuta ütles, et tahavad soomlasega õppida kõrvuti driftima "Ma pean veel harjutama, aga Kalle on selleks valmis," ütles jaapanlane, kes lisas, et Jaapanis on driftimine tõenäoliselt populaarsem kui autoralli.