Kardispordi MM-il Rootsis on stardis kuus eestlast

Üksiku võistlusena sõidetavad KZ-klassi maailmameistrivõistlused on rahvusvahelise autoliidu FIA kardikomitee CIK-FIA poolt kureeritava spordiala aasta tähtsündmus. Läbi ajaloo on kardispordi maailmameistriteks kroonitud teiste seas sellised hilisemad vormelimaailma superstaarid nagu Alain Prost, Jarno Trulli, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Max Verstappen ja Lando Norris.

Eestlastest astuvad Kristianstadi kardirajal peetaval suursündmusel võistlustulle Markus Kajak, Siim Leedmaa, Ken Oskar Algre, Kaspar Kallasmaa ja Kenneth Hildebrand. Traditsiooniliselt käivad kardispordi tippklassiga paralleelselt rajal ka FIA Karting Academy Trophy sõitjad, kus Eestit esindab tänavu Mark Dubnitski.

Markus Kajak ja Siim Leedmaa favoriidid

Enam kui 100 maailma parima kardisportlase seas astub Eesti selge esinumbrina võistlustulle Markus Kajak. Alles tänavuse hooaja alguses klassis KZ2 debüteerinud Kajak juhib Olerex Eesti kardispordi meistrivõistluste sarja täiseduga, olles pärast nelja sõidetud etappi ainus võistleja, kes pole üles korjamata jätnud ainsatki punkti.

Kajaku edukad esinemised Euroopa meistrivõistlustel pole rohke ebaõnne tõttu toonud küll loodetud tulemusi, kuid maailmaklassi kiirus on tal selgelt olemas. Tänu rohkele võistlustele on Tony Kart tehasetiimi kuuluval Kajakul maailmameistrivõistlusteks olemas ka hädavajalik kogemus.

"Keskendun praegu ainult enda sooritusele ja tööle tiimiga, tulemusele niivõrd ei mõtle," on Kajak enne ajasõite ja pärast esimesi vabatreeninguid tagasihoidlik. "Loomulikult on meie eesmärgiks finaali jõudmine ning töötame selle nimel põhjalikult. Võistlusnädalavahetus on aga pikk ning teeme samm-sammult kõik vajalikku, et lõpuks 36 parima sekka jõuda."

Ka teisel tänavusel klassi debütandil Siim Leedmaal on kardi kuninglikku klassi liikumine õnnestunud edukalt. Nii Eesti kui Soome meistrisarjast on ära toodud hulganisti poodiumikohti ning kiiruslikult on Leedmaa püsinud pidevalt võidu konkurentsis. Leedmaa puhul on trumbiks tema suurem vanus ning ühes sellega suurem võistluskogemus. Viimast tõestas ta vaimustavalt läinud nädalavahetusel sõidetud Eesti meistrivõistluste etapil Aravetel, kui tõusis viimaselt kohalt startinuna kiiresti mööda paljudest konkurentidest ja lõpetas võistluse neljandal kohal. Vähem tähtis pole siinjuures fakt, et ajasõitudes oli ta olnud Kajakust kiirem.

Markus Kajak Autor/allikas: Erakogu

Kogenud Kaspar Kallasmaa püüab tulemust, nooruke Ken Oskar Algre hangib kogemusi

Maailmatasemel võistlemises on Eesti võistlejatest kogenuim Kaspar Kallasmaa. Peamiselt just suurtele tiitlivõistlustele keskenduv Kallasmaa tänavu koduses meistrisarjas kaasa ei löö ning on seetõttu MM-i jaoks varasemalt hästi ette valmistunud.

"Võrreldes Kesk- või Lõuna-Euroopas sõidetud CIK-FIA võistlustega on etapp Rootsis meie ilmastikule ja rajaoludele oluliselt sarnasem, mis meie sõitjate jaoks on suureks eeliseks," ütles Kallasmaa. "Aasta otsa on kõvasti tööd tehtud, eriti veel augustikuus, kus võistluste kõrvalt ei olnudki ühtegi vaba päeva. MM-ilt korraliku tulemuse saamine peab nüüd olema see vili, mille nimel on pikalt tööd tehtud."

Kallasmaa on järjepidevalt osalenud lisaks MM-ile veel ka sarnase tasemega Euroopa meistrivõistlustel. "Euroopa meistrivõistlused näitasid ära, et meie teoreetiline tulemus võiks sinna top-20 lähistele jääda, lihtsalt intsidentidest on vaja hoiduda ning ära on vaja vormistada. Minu poolt täisgaas ja püüame parimat," ütles Kallasmaa.

Ken Oskar Algre jaoks on maailmameistrivõistlustel osalemine teiseks korraks. Läinud aastal võistles ta Portugalis klassis OK, tänavu on aga klass vahetunud KZ2 vastu. Hooaja alguse vigastus on aga ettevalmistuse ja võimsa masinaklassiga harjumise edasi lükanud, mistõttu minnakse MM-le kogemusi hankima, sest maailma parimatega koos rajal käimine on väärtuseks omaette.

"Naudin igat hetke, mil saan sellises konkurentsis kaasa lüüa. Eelmise aasta kogemus Portimaost näitas, kui väärtuslikud saavad maailma tippkonkurentsis hangitud kogemused olla. Need on mind palju edasi aidanud mitmetes valdkondades," ütles Algre pärast vabatreeninguid. "Teame tiimiga, kus me tänavu oma ettevalmistusega oleme, seega mingit survet peal pole. Kordaminekuks loeme selle võistluse igasuguse tulemuse korral."

Väga kogenud võidusõitjana astub eestlastest Rootsis võistlustulle veel Kenneth Hildebrand.

Kaspar Kallasmaa Autor/allikas: Tõnis Krikk

FIA Karting Academy Trophy seerias esindab Eestit Mark Dubnitski

Rahvusvahelise autoliidu FIA poolt ellu kutsutud FIA Karting Academy Trophy sari on mõeldud noortele talentidele võimaluseks silma paista. Võisteldakse paralleelselt Euroopa ja maailmameistrivõistluste etappidega ning võistlejaile on kasutada identsed kardid, mille osas saadakse teha vaid üksikuid muudatusi seadetes. FIA Karting Academy Trophy sarja saab iga riik nimetada omalt poolt võistleja, kuid selle eelduseks on riigi võistlejate varajasem osalemine CIK-FIA tiitlivõistlustel.

Tänavu esindab Eestit sarjas Mark Dubnitski. Mõne aasta tagune Eesti meister ning nüüd klassis OK-Junior võistleva Dubnitski on hooaja esimesel poolel näidanud head minekut ning kasuks tuleb ka värske võit Olerex Eesti meistrivõistluste etapilt Aravetel.

"Läheme võistlustulle hea enesetundega, sest oleme praeguseks suutnud likvideerida kõik senist hooaega kimbutanud puudujäägid. Konkurents on FIA Karting Academy Trophy muidugi meeletu, kuid seda me otsimegi - arengu jaoks pole parimat asja konkurentsist," ütleb Dubnitski neljapäeval enne ajasõite. "Varasemad võistlused on näidanud, et koht finaalis 36 parima seas on meie jaoks täiesti reaalne ning seda me püüdma lähemegi."