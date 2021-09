Käsipalli Balti liigas alustab rekordiliselt viis Eesti meeskonda

Neli Eesti meeskonda - Põlva Serviti, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, Viljandi HC ja SK Tapa - on juba mitmeid aastaid liigas kaasateinud, aga Raasiku/Mistra ühineb liigaga sellest hooajast ning võõrustab Aruküla spordisaalis laupäeval Läti meistrit Dobele Tenaxit ning pühapäeval tiitlikaitsjat Klaipeda Dragunast.

Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp ütles, et meeskond alustab hooaega kolme riigi tippklubidega, kui Eesti meistriliigas mängivad Põlva Servitiga. "Ongi hea - saame teada, mis puust me tehtud oleme. Hooaja ettevalmistus möödus töiselt ja edukalt ning trennis on pidevalt 20 mehe ringis," ütles Lepp.

"Meeskond on suve jooksul selgelt tugevnenud, sest Kehrast liitusid meiega mängujuht Vladislav Naumenko ja juba Celtnieksisse siirdunud, aga siis Eestisse naasnud väravavaht Viktor Nikolajev. HC Tallinnast tuli üle vasakäär Rauno Aus ja vigastusest on paranenud Sander Sven Annula," analüüsis treener meeskonda ning lisas, et meeskond proovib veel lisada kaks mängijat Ukrainast.

"Balti liigaga ühinemine oli meie jaoks loogiline arengujätk, sest kodustes sarjades jääks mängude arv väheseks. Eesmärke ei sea, aga tahame kõigile väärikalt vastu hakata," ütles Lepp.

Balti liiga tegevjuht Urmo Sits ennustab põnevat hooaega. "Algselt pidi sel hooajal osalema 14 klubi ja Riia Celtnieks oli veel viimase hetkeni olemas. Mängijate põud on aga Lätis tõsine ning klubide ühinemise järel otsustati lõpuks Balti liigast loobuda," ütles Sits.

Balti liigas mängitakse kaks ringi kodus ja võõrsil ning siis liiguvad põhiturniiri kaks parimat otse finaalnelikusse. Järgmised neli meeskonda jagavad ülejäänud kaks pääset veerandfinaalides.

Eesti klubidest alustavad Serviti ja Kehra hooaega Leedu pealinnas, kus kahel päeval kohtutakse vastavalt meistermeeskond Šviesa ja Balti liigasse naasnud HC Vilniusega. SK Tapa ja Viljandi HC peavad vaid ühe kohtumise - omavahel võetakse mõõtu Tapal. Mullu said omavahelistes mängudes kolm võitu mulgid, korra mängiti viiki.

Mulluse, koroonaviiruse tõttu vägagi katkendliku hooaja, lõpetas võitjana Klaipeda HC Dragunas. Põlva Serviti sai finaalturniiril kolmanda koha, Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper jäid esimese-teisena finaalneliku ukse taha ning SK Tapa lõpetas debüüthooaja kaheksandal tabeliastmel.

Eesti klubide mängud Balti liigas sel nädalavahetusel:

4. september 14:00 SK Tapa – Viljandi HC (Tapa)

4. september 15:00 HC Vilnius – Põlva Serviti (Vilnius)

4. september 15:00 VHC Šviesa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Vilnius)

4. september 17:00 Raasiku/Mistra – Dobele ZRHK Tenax (Aruküla)

5. september 14:00 Raasiku/Mistra – Klaipeda HC Dragunas (Aruküla)

5. september 14:00 VHC Šviesa – Põlva Serviti (Vilnius)

5. september 15:00 HC Vilnius – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Vilnius)