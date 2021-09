VAATA OTSE | Belgia läks Eesti vastu juhtima

Mängu käik:

3. minut: Värav! Mattias Käit avab Eesti eest skoori kauglöögiga! Käit võitis palli keskväljalt ja julgelt jooksis värava suunas. Vahetult enne karistusalasse sattumist saatis tugeva löögi Courtois suunas, kes ei suutnud ennast piisavalt pikaks venitada.

6. minut: Ohtlik pealelöök Carrasco poolt, aga Hein teeb hea tõrje. Nurgalöök.

14. minut: Trossard saatis tsenderduse otse Lukakule, kes õnneks suunas peaga palli väravast mööda.

16. minut: Karistuslöök Belgiale, mille Hazard saadab kasti teele, aga Anier suutis ära klaarida.

20. minut: Alderweireld proovib ka kauglööki, ent pall lendab selgelt üle värava.

22. minut: Värav! Vanaken viigistab peaga Hazardi tsenderdusest. Seis on nüüd 1:1.

24. minut: Esimene nurgalöök Eestile. Vassiljevi tsenderdus tuleb otse Anierile, kes proovib ka peale lüüa, ent pall lendab üle värava.

26. minut: Hea kokkumäng Sappineni ja Vassiljevi vahel. Vassiljev omakorda leidis Anieri värava ees, kes paraku ei saanud teha tugevat pealelööki. Belgia pall.

27. minut: Carrasco teeb ohtliku pealelöögi, mis napilt läheb postist mööda. Hein alustab pika palliga.

29. minut: Värav! Lukaku viib Belgia juhtima. Segane olukord meie kaitsjate vahel viib palli otse Lukakule, kes ühe puutega põrutab väravasse. Belgia juhib 2-1.

34. minut: Teine nurgalöök Eestile. Vassiljev tsenderdab kasti, Anier lööb peaga värava suunas, aga Courtois tõrje põrkab Belgia koondise kaitsjast uuesti nurgalöögiks.

36. minut: Kolmas nurgalöök Eestile. Käit saab uuesti kastist väljas pealelöögile, aga seekord selgelt mööda.

38. minut: Belgia taas ohtlik! Saelemakers saab korraliku löögi teha, mis lendab vastu latti.

Algkoosseisud:

Võitle, Eesti, võitle! Meeste koondis kohtub täna MM-valikmängus Belgiaga. Mängu avavile kõlab kell 21.45, otseülekanne ETV2 vahendusel kell 21.25. #eestikoondis #südamejapalliga #WCQ pic.twitter.com/NtFvalrdMO — Eesti jalgpall (@eestijalgpall) September 2, 2021

Enne mängu:

Eesti koondisse kutsutud mängijatest ei kuulu koosseisu Taijo Teniste, Martin Miller ja Bogdan Vaštšuk.

Tänavusel EM-finaalturniiril veerandfinaali jõudnud ja seal Itaaliale kaotanud Belgia saabus Tallinnasse nimeka koosseisuga. Ehkki mõned olulised mängijad nagu Kevin De Bruyne ning Thorgan Hazard jäävad mängust Eestiga eemale, siis võrreldes viimase omavahelise kohtumisega neli aastat tagasi pole palju muutunud.

Eesti jäi 2017. aasta juunis kodus Dries Mertensi väravast 31. minutil kaotusseisu ning seejärel veel 44. minutil vähemusse, Nacer Chadli lisas 86. minutil veel ühe värava ja Belgia lahkus Eestist 2:0 võiduga. Seitse kuud enne seda kaotas Eesti võõrsil lausa 1:8.

"Belgial on ikka samad mängijad, aga oleme kogenumad. Viimane kord võitsime 2:0, kui õigesti mäletan," lausus Belgia kapten Eden Hazard kolmapäeval mängueelsel pressikonverentsil. "Muidugi aastate jooksul mängijad vahetuvad, uued mehed tulevad meeskonda. Aga lõpuks tahame sama asja - võita! Seda tahame ka homme."

Belgia peatreener Roberto Martinez on toonud pärast EM-i meeskonda küll kuus-seitse uut mängijat, aga suuremad tähed on ikka Eden Hazard, Romelu Lukaku ja Thibaut Courtois. Martinezi hinnangul on Eesti samasugune võitluslik meeskond nagu neli-viis aastat tagasi - lihtsalt uue peatreeneriga.

Martinez kiitis Eesti kaptenit Konstantin Vassiljevit, kes pakub treeneri sõnul Eesti keskväljale kvaliteeti ja aju. "Mõjuv on see, kui vähe on Eestil vaja aega rünnakule lülitumiseks," lisas Belgia peatreener.

Eesti peatreener Thomas Häberli tõdes, et maailma koondiste edetabelis esimesel kohal asetseva meeskonna vastu on raske eeliseid leida. "Aga tean seda, et jalgpallis on kõik võimalik. See on meie eelis, et pole ette teada, kuidas mäng lõpeb. Me ei tea praegu tulemust ja see on eelis," ütles Häberli.

E-alagrupis on Belgia pärast kolme mängu kogunud seitse punkti ning on grupis esimesel kohal. Teisel kohal on kolmest mängust neli punkti kogunud Tšehhi, kellele järgnevad kolme punktiga Wales ja Valgevene. Eesti on pärast kaht kaotust grupis viimane, kuid eestlaste lootuseks on fakt, et rahvuskoondis on võitnud enda viimased kolm kohtumist.

Festivaliala avatakse kell 18.45, menukas ansambel Smilers alustab täispika kontserdiga kell 19.15. Mängueelne rivistus algab kell 21.30, avavile kõlab kell 21.45.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 8/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

7 Sander Puri (07.05.1988) – Tallinna JK Legion 84/4

18 Karol Mets (16.05.1993) – klubita 68/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 46/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – FK RFS (LVA) 44/1

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Poltava Vorskla (UKR) 41/3

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 11/0

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 10/0

23 Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 5/0

6 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 131/25

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 87/13

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 71/17

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 38/8

4 Mattias Käit (29.06.1998) – NK Domžale (SVN) 34/7

5 Vladislav Kreida (25.09.1999) – Helsingborgs IF (SWE) 12/0

9 Erik Sorga (08.07.1999) – VVV-Venlo (NED) 8/1

11 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – MFK Karvina (CZE) 8/0

20 Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 7/0

17 Robert Kirss (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 5/0

21 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Mänedžer: Miko Pupart

Belgia koondise koosseis mänguks Eestiga

Väravavahid

1 Thibaut Courtois (11.05.1992) - Madridi Real (ESP) 89/0

12 Matz Sels (26.02.1992) - Strasbourg (FRA) 1/0

13Koen Casteels (25.06.1992) – Vfl Wolfsburg (GER) 1/0

Kaitsjad

2 Toby Alderweireld (02.03.1989) - Al-Duhail (QAT) 113/5

3 Jason Denayer (28.06.1995) - Lyon (FRA) 27/1

4 Dedryck Boyata (28.11.1990) - Hertha BSC (GER) 25/0

19 Leander Dendoncker (15.04.1995) - Wolverhampton Wanderers (ENG) 20/0

21 Timothy Castagne (05.12.1995) - Leicester City (ENG) 15/2

22 Brandon Mechele (28.01.1993) - Club Brugge (BEL) 3/0

5 Zinho Vanheusden (29.07.1999) - Genoa (ITA) 1/0

Poolkaitsjad

6 Axel Witsel (12.01.1989) - Dortmundi Borussia (GER) 114/10

11 Yannick Carrasco (04.09.1993) - Madridi Atletico (ESP) 49/6

8 Youri Tielemans (07.05.1997) - Leicester City (ENG) 43/4

17 Hans Vanaken (24.08.1994) - Club Brugge (BEL) 11/2

16 Thomas Foket (25.09.1994) - Reims (FRA) 5/0

15 Alexis Saelemaekers (27.06.1999) - Milan (ITA) 1/0

18 Albert Sambi Lokonga (22.10.1999) - Arsenal (ENG) 0/0

Ründajad

10 Eden Hazard (07.01.1991) - Madridi Real (ESP) 111/32

9 Romelu Lukaku (13.05.1993) - Chelsea (ENG) 98/64

20 Christian Benteke (03.12.1990) - Crystal Palace (ENG) 40/16

23 Michy Batshuayi (02.10.1993) - Besiktas (TUR) 35/22

7 Leandro Trossard (04.12.1994) - Brighton & Hove Albion (ENG) 8/2

14 Dodi Lukebakio (24.09.1997) - Hertha BSC (GER) 1/0

Peatreener: Roberto Martinez