TÄNA OTSE | Eesti võõrustab MM-valikturniiril Belgiat

Tänavusel EM-finaalturniiril veerandfinaali jõudnud ja seal Itaaliale kaotanud Belgia saabus Tallinnasse nimeka koosseisuga. Ehkki mõned olulised mängijad nagu Kevin De Bruyne ning Thorgan Hazard jäävad mängust Eestiga eemale, siis võrreldes viimase omavahelise kohtumisega neli aastat tagasi pole palju muutunud.

Eesti jäi 2017. aasta juunis kodus Dries Mertensi väravast 31. minutil kaotusseisu ning seejärel veel 44. minutil vähemusse, Nacer Chadli lisas 86. minutil veel ühe värava ja Belgia lahkus Eestist 2:0 võiduga. Seitse kuud enne seda kaotas Eesti võõrsil lausa 1:8.

"Belgial on ikka samad mängijad, aga oleme kogenumad. Viimane kord võitsime 2:0, kui õigesti mäletan," lausus Belgia kapten Eden Hazard kolmapäeval mängueelsel pressikonverentsil. "Muidugi aastate jooksul mängijad vahetuvad, uued mehed tulevad meeskonda. Aga lõpuks tahame sama asja - võita! Seda tahame ka homme."

Belgia peatreener Roberto Martinez on toonud pärast EM-i meeskonda küll kuus-seitse uut mängijat, aga suuremad tähed on ikka Eden Hazard, Romelu Lukaku ja Thibaut Courtois. Martinezi hinnangul on Eesti samasugune võitluslik meeskond nagu neli-viis aastat tagasi - lihtsalt uue peatreeneriga.

Martinez kiitis Eesti kaptenit Konstantin Vassiljevit, kes pakub treeneri sõnul Eesti keskväljale kvaliteeti ja aju. "Mõjuv on see, kui vähe on Eestil vaja aega rünnakule lülitumiseks," lisas Belgia peatreener.

Eesti peatreener Thomas Häberli tõdes, et maailma koondiste edetabelis esimesel kohal asetseva meeskonna vastu on raske eeliseid leida. "Aga tean seda, et jalgpallis on kõik võimalik. See on meie eelis, et pole ette teada, kuidas mäng lõpeb. Me ei tea praegu tulemust ja see on eelis," ütles Häberli.

E-alagrupis on Belgia pärast kolme mängu kogunud seitse punkti ning on grupis esimesel kohal. Teisel kohal on kolmest mängust neli punkti kogunud Tšehhi, kellele järgnevad kolme punktiga Wales ja Valgevene. Eesti on pärast kaht kaotust grupis viimane, kuid eestlaste lootuseks on fakt, et rahvuskoondis on võitnud enda viimased kolm kohtumist.

