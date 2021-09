TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit kohtub US Openil heas hoos šveitslannaga

Kohtumine on kavas 11. väljaku esimese matšina, mis algab Eesti aja järgi kell 19.

Enne mängu:

Eelmisel nädalal Clevelandis enda karjääri teise WTA turniiri võitnud Kontaveidil on käsil kuuemänguline võiduseeria, US Openi avaringis oli ta kindlalt 6:3, 6:0 parem kümne aasta tagusest tšempionist Samantha Stosurist (WTA 186.). Seitsmendat korda US Openi põhiturniiril mängiv Kontaveit on seni kolmel korral avaringist edasi pääsenud ja siis pole ta kordagi teises ringis kaotanud. Tema parim tulemus US Openil on kaheksandikfinaal, nii kaugele jõudis ta aastatel 2015 ja 2020.

Teichmann alistas US Openi avaringis 6:3, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud hispaanlanna Cristina Bucsa (WTA 161.), see oli alles tema karjääri teine võit slämmiturniiride põhitabelis. Esimese võidu sai ta samuti US Openil 2018. aastal. Seejuures kaotas ta toona teises ringis Kaia Kanepile.

Aasta esimeses pooles vigastustega võidelnud Teichmann jõudis üle-eelmisel nädalal kõrgetasemelisel turniiril Cincinnatis finaali, alistades teel nii Naomi Osaka, värske olümpiavõitja Belinda Bencici kui Karolina Pliškova. Finaalis pidi ta tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty paremust.

Kontaveit ja Teichmann on varem korra mänginud, kui mullu samas tennisekeskuses peetud Cincinnati turniiril jäi eestlanna peale 6:3, 6:4.

"Tema mängis hea turniiri Cincinnatis, mina Clevelandis, mõlemad oleme väga heas vormis, aga ma olen valmis raskes mängus lahingut andma, sest tunnen end iga päevaga väljakul üha paremini," ütles Kontaveit pärast avamängu.