Kümnekesi lõpetanud Prantsusmaa mängis Bosniaga viiki

Prantsusmaa jäi kaotusseisu 36. minutil, kui Edin Džeko Bosnia ja Hertsegoviina ette viis. Neli minutit hiljem õnnestus Prantsusmaal aga viigivärav leida, kui Antoine Griezmann võrku sahistas. Teise poolaja kuuendal minutil saadeti prantsuse kaitsja Jules Kounde punase kaardi tõttu varakult riietusruumi ning kumbki meeskond pärast seda enam väravani ei jõudnud.

Prantsusmaa jätkab D-grupis kaheksa punktiga esikohal, teisel kohal on nelja punktiga Ukraina, kes on aga mänginud kahe punktiga Soomest kaks mängu enam. Bosnia ja Kasahstan on kolme mänguga samuti kaks punkti saavutanud.

Läti saavutas enda esimese võidu MM-i kvalifikatsiooniturniiril, kui alistas Gibraltari 3:1. Pärast väravavaba esimest poolaega said lätlased 50. minutil penalti, mille Vladislavs Gutkovskis realiseeris. Gibraltar võitles aga südikalt ning sai 71. minutil ka penalti, mille Tjay De Barr ära lõi. Lätil õnnestus siiski mäng võita, kui Gutkovskis lõi 85. minutil enda teise ning Andrejs Ciganiks lisas sellele veel neli minutit hiljem kolmanda.

G-grupis püsib Gibraltar ühegi võiduta viimasel kohal, Läti on nelja punktiga viies ning tihedas võitluses teise koha eest on kolm tiimi seitsme punkti peal (Holland, Montenegro, Norra). Grupiliider on Türgi, kes mängis kolmapäeval Montenegroga 1:1 viiki. Norra ning Holland mängisid samuti 1:1 viiki.

Taani pikendas enda edu F-grupis, kui alistas kolmapäeva õhtul Šotimaa 2:0. Mõlemad Taani väravad sündisid kahe minuti jooksul, kui 14. minutil jõudis Daniel Wass väravani ning Joakim Maehle lisas sellele 15. minutil.

Taani on alustanud kvalifikatsiooniturniiri laitmatult ning ei ole nelja mängu jooksul lubanud ühtegi väravat, kogudes maksimaalsed 12 punkti. Grupis hoiab teist kohta Austria ees Iisrael, mõlemal meeskonnal on neljast mängust seitse punkti.

A-grupis alistas Portugal 2:1 Iirimaa. Teises A-grupi kohtumises oli Luksemburg üle Aserbaidžaanist 2:1. Portugal on grupis kümne punktiga liider, teisel kohal on Serbia seitsme punktiga.

MM-i kvalifikatsiooniturniir jätkub neljapäeva õhtul.