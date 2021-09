16-aastane eestlane sõlmis Benficaga kolmeaastase lepingu

Jalgpalliklubi Harju JK Laagri teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et nende 16-aastane mängija Karel Mustmaa on sõlminud kolmeaastase lepingu Portugali suurklubi Benficaga.

Mustmaa hakkab esialgu esindama Benfica U-17 võistkonda. "Olen lepingu ja uue katsumuse üle väga õnnelik, keskendunud jalgpallile ning annan endast maksimumi, et ka meestesse läbi lüüa," ütles noormängija.

"Meeskonnaga olen hästi sulandunud. Treeningud on vahel ka kaks korda päevas ning väga intensiivsed, mis on arusaadav, sest paljud mängijad on Portugali koondistes või mujal maailma koondistes," lisas Mustmaa, kes on esimene Harju JK mängija, kes välismaale siirdunud on.

Harju JK spordidirektor Lauri Nuuma õnnitles noormeest ning lisas, et tema liitumine Benficaga on suur tunnustus Harju JK-le ja inimestele, kes on mängijaga koos töötanud. "Meie ambitsioon on olnud luua parimatele mängijatele võimalus eneseteostuseks välismaal ja Kareli profilepingu sõlmimine Benficaga on oluline samm klubi arengus. Karel on saanud oma noore karjääri jaoks väga head võimalused jalgpallis läbi lüüa kõrgel tasemel," ütles Nuuma.

Mustmaa ühines Harjuga 2014. aastal ja alustas mängimist U-10 vanuseklassis, mängides läbi kõik noorte vanuseklasside esiliiigad Eestis ja jõudes 2021. aasta hooajaks välja ka Harju JK Laagri esindusmeeskonda. Eelmisel hooajal oli Mustmaa põhifookus esindusmeeskonnas mängimine ja treenimine. Sel aastal lõi ta Esiliiga B-s esindusmeeskonna eest kuues mängus neli väravat.