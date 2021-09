Urmo Aava ja Toivo Asmer võtsid "Ringvaates" kinnisilmi omavahel mõõtu

"Oli ralli Tallinn-Rapla-Tallinn ja osales kaheksa autot ja kaks mootorratast," meenutas Asmer Eesti mootorispordi esimest võistlust. "Finišisse jõudis seitse autot. Üks auto tegi avarii ja lendas kraavi, keegi sai viga. Aga mis on kõige huvitavam – kui praegu on rallis sõitja ja kaardilugeja, siis oli kaasas ajakirjanik ja ka kohtunik istus autos. Nii et see oli ühtpidi nagu lõbusõit, aga teistpidi ikkagi võiduajamine. Vaatasin, et näiteks võitja sai seal kuldmedali ja hästi väärika karika. See oli tõsine asi!"

Mis on Eesti automotospordi saja-aastases ajaloos tähtsaim hetk? Kas see, et Rally Estoniast sai WRC etapp? "Mina küll ei julgeks seda öelda. Kui mina ikkagi suhteliselt noore mehena – natuke üle 40 aasta vana – nii ütleks, oleks see väga ülekohtune ja valetaks ka veel. 1930 lihtsalt mingil võistlusel osalemine võis olla keerulisem," arutles Aava. "Või osaleda näiteks Monte Carlo rallil, mis osaliselt algas Tallinnas. Jube keeruline hinnata!"

Aava lisas, et tema jaoks on kõige eredam hetk olnud see, et lõpuks eestlased tulid autorallis maailmameistriks.

Kes jäi pimesi sõidus peale, kas Aava või Asmer, saab vaadata juuresolevast videoklipist!