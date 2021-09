Pohlak: koondisemängud peaksid olema rahvustelevisiooni ekraanil

Eesti jalgpallikoondise kohtumised ja EM-finaalturniir kolivad ERR-i eetrist voogedastusplatvormile Viaplay. Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak sõnas, et alaliit soovinuks, et õigused jäänuks ERR-ile.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) avalikustas 1. septembril, et voogedastusplatvorm Viaplay kannab üle igat suurt Eesti jalgpallikoondise mängu, nende seas 2024. ja 2028. aasta EM-valikmänge ja 2026. aasta MM-valikmänge. Euroopa meistrivõistlusi 2024. ja 2028. aastal näeb Viaplay platvormil otseülekannetena. Koostöölepingu alla kuuluvad ka UEFA Rahvuste liiga mängud aastatel 2022, 2024 ja 2026 ning UEFA Rahvuste liiga finaalid aastatel 2023, 2025 ja 2027. Samuti saavad Eesti jalgpallifännid vaadata Viaplay vahendusel kõiki koondise sõpruskohtumisi, nii koduväljakul kui võõrsil.

"Eesti jalgpalli jaoks on väga oluline, et meeste A-koondise mängud ning jalgpalli suurturniirid oleks piiranguteta üle kantud kõigi vaatajateni. Peame Eesti jalgpallikoondise mänge rahvuskultuuri oluliseks osaks ja meie seisukoht on ning jääb endiseks – sellised sündmused peavad olema rahvustelevisiooni ekraanil," ütles Pohlak ERR-ile. "Ka jalgpalli suurturniiridega on sarnane lugu – heaks näiteks sellesuvised Euro 2020 ülekanded, mis ühendasid suurt osa Eesti rahvast ja elanikest. Oleme pettunud, et alates 2023. aastast see nii enam ei ole."

"ERR on teinud suurvõistluste kajastamisel väga head tööd ja senise taseme hoidmine saab olukorras, kus Viaplay praegune esindatus Eestis piirdub kohakaaslusega kommentaatorite olemasolus, väga keeruline," lisas Pohlak.

ERR-i spordijuht Rivo Saarna kinnitas, et ERR-i kanalitel edastatav tugev jalgpallitervik järgmisel aastal jätkub – 2022. aasta jalgpalli MM-i näitavad ERR-i kanalid täismahus, samuti jätkuvad uuel aastal ERR-i kanalites Premium liiga ülekanded.