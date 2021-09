OTSEBLOGI | Kanepi kohtub US Openil Kanada tõusva tähega

Kohtumine on kavas 11. väljaku esimese matšina, mis algab Eesti aja järgi kell 18. Samas võib ajakava venida, kuna New Yorgis sajab vihma ja sadu ennustatakse sisuliselt kogu päevaks.

Enne mängu:

36-aastane Kanepi alistas avaringis pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises 31. asetatud Kasahstani esindava Julia Putintseva (WTA 33.) 2:6, 7:6 (4), 6:2. Sellega kinnistas Kanepi fännide seas levinud hüüdnime hiiglasetapja, kuna eestlanna on slämmiturniiride avaringides enim asetatud mängijaid alistanud naistennisist.

Kanepi on kahel korral – 2010. ja 2017. aastal – jõudnud New Yorgis veerandfinaali, kahel viimasel aastal langes ta konkurentsist välja teises ringis.

Järgmisel esmaspäeval 19. sünnipäeva tähistav Fernandez oli oma avaringi mängus 7:6 (3), 6:2 üle läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud horvaatlannast Ana Konjuhist. Fernandeze noore karjääri jooksul on see alles neljas kord, kui ta on slämmiturniiril avaringist edasi pääsenud. Üldse on tema parim tulemus kolmandasse ringi jõudmine, sellega sai ta hakkama mullustel Prantsusmaa lahtistel.

2019. aasta Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitja ja endine juunioride maailma esireket Fernandez võitis tänavu märtsis karjääri esimese WTA turniiri, pärast seda on ta aga peamiselt piirdunud ühe või kahe matšiga. Viimati sai ta kaks võitu järjest üle-eelmisel nädalal, kui läbis Cincinnatis edukalt kvalifikatsiooni, aga kaotas siis põhiturniiri avaringis Alison Riske'ile.