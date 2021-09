West Ham United sõlmis lepingu Nikola Vlašiciga

Viimastel hooaegadel Moskva CSKA-s mänginud Vlašiciga sõlmiti viie aastane leping ning see läks klubile maskma ligi 30 miljonit eurot. Vlašic on varasemalt mänginud ka Inglismaa tippklubis Everton, kus ta säravaid tulemusi ei saavutanud. Horvaatia koondises on Vlašic mänginud 26 korral. Suvisel EM-il õnnestus tal lüüa võiduvärav Šotimaa üle.

Lisaks Vlašicile liitus West Hamiga aastase laenulepingu alusel veel Tšehhi poolkaitsja Alex Kral.

Enne Vlašici liitumist seostati West Hamiga Manchester Unitedi ründavat poolkaitsjat Jesse Lingardi.