Jalgpalli EM ja Eesti koondise mängud kolivad Viaplay platvormile

NENT Groupi teatel saavad Baltimaade jalgpallifännid vaadata vähemalt 60 rahvuskoondiste mängu ning üle 1200 matši üle terve Euroopa. Rahvuskoondise otseülekanded on eestikeelsete kommentaaridega ning mängu analüüsitakse stuudios.

Voogedastusplatvorm Viaplay kannab üle igat suurt Eesti koondise mängu, nende seas 2024. ja 2026. aasta EM-valikmänge ja 2026. aasta MM-valikmänge. Euroopa meistrivõistlusi 2024. ja 2028. aastal näeb Viaplay platvormil otseülekannetena. Koostöölepingu alla kuuluvad ka UEFA Rahvuste liiga mängud aastatel 2022, 2024 ja 2026 ning UEFA Rahvuste liiga finaalid aastatel 2023, 2025 ja 2027. Samuti saavad Eesti jalgpallifännid vaadata Viaplay vahendusel kõiki koondise sõpruskohtumisi, nii koduväljakul kui võõrsil.

2022. aasta MM-finaalturniiri näeb Eesti Rahvusringhäälingu kanalitelt.

NENT Groupi presidendi ja tegevjuhi Andres Jenseni sõnul jätkavad nad investeerimist turu kõige atraktiivsematesse spordialadesse. "Uhke tunne ja suur rõõm on öelda, et Viaplayst saab Eesti, Läti ja Leedu rahvusmeeskondade kodu 2028. aastani. See on suur au need õigused endale saada ning vutifännidel on oodata maailmaklassi ülekandeid, kus peaosas on just nende enda rahvuskoondised," ütles Jensen pressiteate vahendusel. "Ajastus on samuti suurepärane, sest UEFA Euroopa meistrivõistlused ning FIFA maailmameistrivõistlused on laienemas, luues rohkem võimalusi kohalikele mängijatele rahvusvahelisel areenil säramiseks."

Voogedastusplatvorm Viaplay on Eesti turul käesoleva aasta 9. märtsist ning nende spordiülekannete seas on juba olemas UEFA Meistrite liiga, UEFA Euroopa liiga, UEFA Euroopa Konverentsi liiga, Bundesliga, vormel-1 ja NHL. 2022. aastal lisandub ka Eesti jalgpallisõprade seas populaarne Premier League.