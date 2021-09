Siim Kiskonen jõudis Prantsusmaal üle mitme kuu taas pjedestaalile

Laupäeval sõidetud 82-kilomeetrisel kriteeriumil oli ühe ringi pikkuseks 1,65 kilomeetrit, mida sõideti 50 korda. Iga viienda ringi järel oli vahefiniš. Kiskonen kuulus jooksikute gruppi, kes sõidu teises pooles eest ära sõitsid. "Üritasin igast vahefinišist osa võtta, kuna eest oli ära vaid 2-3 kiire jalaga sprinterit, seega oli olemas võimalus võita roheline särk," rääkis Kiskonen. "Võitsingi kolm viimast vahefinišit, kuid lõpufinišis olin teine. Võitja oli lihtsalt too päev minust kiirema sprindijalaga."

Sõidu võitis prantslane Jannick Martinez ajaga 1:53.43. Rohelise särgi pälvinud Kiskoneni järel sai kolmanda koha võitja meeskonnakaaslane Loic Forestier. Stardis oli ka teine Eesti rattur Joosep Sankmann (EC Saint-Erienne Loire; +0.43), kes sai 21. koha.

Päev hiljem sõidetud 123-kilomeetrisel võistlusel jõudis Kiskonen taas pjedestaali teisele astmele. Võitis Julien Soutonile (2:55.30) ning kolmanda koha sai britt Henry Lawton. Sankmann ületas lõpujoone 32. positsioonil.

"Pühapäeval olid ülikitsad teed ja palju kurvitamist," kirjeldas Kiskonen. "Sõidu alguses oli kohe plaan äraminekusse sisse saada, sest olud soosisid seda. Esimesel korral sõitsime viiekesi eest ära. Mulle tundus see sobilik ja olin nõus päris palju tööd tegema. Sõidu keskel püüdis meid ikkagi 20 meest kinni ja siis enam koostöö ei sujunud. Umbes 40 kilomeetrit enne lõppu saime kaheksakesi eest. Ma olin üsna kindel, et ma olen kõige kiirema jalaga, aga kahjuks suutsin end terve sõidu vältel korralikult kulutada ja pidin leppima teise kohaga. Samas on mul väga hea meel, et üle pika aja taas pjedestaalile jõudsin."