Kert Toobal: ma loodan, et teisipäevane trenn oli keskmisest kehvem

"Hea meel on selle üle, et mullis ei pea olema. Aga eks soov oli mängida ja Eesti eest teha häid etteasteid, aga paraku seekord ma meeskonda aidata ei saa," lausus loetud päevad pärast operatsiooni.

Toobal avas veidi ka telgitaguseid, kuidas koondis viimasel EM-i eelsel päeval valmistub. "Täna tegi meeskond ühe trenni. See on natuke vabastav. Ma loodan, et see oli keskmisest kehvema kvaliteediga," rääkis ta.

"Kui enne mängu on natuke kehvem trenn, siis see näitab ootusärevust, et kõik tahavad liiga palju. Pärast seda minnakse hotelli, natuke rahunetakse ja homme hommikul on veel üks trenn - seal tavaliselt kulgevad asjad paremini - ja siis mängud lähevad asjad nii nagu võiks ja et treenerid oleks rahul."

Esimene vastane on kolmapäeval lõunanaaber Läti. "Eks ta on põhimõtteline duell. Lätit on viimasel ajal võidetud, aga see homme ei oma mingit tähendust. Lätlased alustavad suure hurraaga, riskiga ja tahtmisega. Peame olema selleks valmis. Kindlasti saab olema hea ja nauditav võrkpalliõhtu."