Andrei Ojamets: väga loodan, et publik on lisamängijaks platsil

Mida meile kontrollmängud on näidanud? Kus me oleme ja kuhu me läheme?

Kindlasti tegid mängud soomlastega alguses natuke ärevaks, aga kokkuvõttes oli arusaadav - meie meestel oli pikk mängupaus. Mängud hispaanlastega andsid parema pildi. Ma loodan, et iga päevaga läheb see mäng paremaks.

Meil on mitmel olulisel kohal uue põlvkonna mängijad: mõlemad sidemängijad, Albert Hurt saab põhikoormust, libero on nooremapoolne. Kuidas nad seni on hakkama saanud? Kas see on probleem?

Põlvkondadevahetusest ei pääse mitte keegi. Võib-olla ongi õige aeg tulnud. Kokkuvõttes loodan, et mehed saavad hakkama. Libero kohal on valmis aitama raudvara [Rait Rikberg]. Selge see, et sidemängijate osakonna peal on suur vastutus, aga ma väga loodan, et need kaks meest suudavad selle koormusega hakkama saada.

Huvitav olukord on. Mängijad ei ole poolteist aastat saanud täissaali ees mängida ja nüüd kodusel finaalturniiril kohe 4500 inimest saalis. Kas see on kuidagi teema ja võib hakata segama?

Minu meelest on alati parem mängida publikuga, kui et saalis ei ole praktiliselt mitte kedagi. Ma pakun mängijad ise igatsevad õiget õhkkonda. Väga loodan, et see saab olema suureks abiks, lisamängijaks platsil.

Esimene vastane on Läti, kus peatreeneriks Avo Keel. Kas see on enam kui mäng ja kas härra Keel hakkab meiega kuidagi trikitama?

Härra Keel juba trikitas mõnes intervjuus. Juba vaatas, et märgid näitavad, et Läti võidab. Ütles mulle ka, et Saku Suurhall on hea koht lätlaste jaoks ja tuletas mulle meelde, et Eurovisioonil 2002 Läti võitis Saku Suurhallis. Ei tea, kas see aitab võrkpallis.

Meie grupis on kaks väga tugevat - olümpiavõitja Prantsusmaa ja Saksamaa - ja siis on Eesti, Horvaatia, Läti ja Slovakkia. Üldiselt arvatakse, et meie oleme sellest nelikust kõige kõvemad. Kas jagad seda seisukohta?

Nii ja naa. Finaalturniir on ikka finaalturniir ja alahinnata ei tasu kedagi. Ka võib-olla peeti lätlasi kõige nõrgemateks - ka neid ei tasuks samamoodi alahinnata. Kui vaadata CEV-i reitingut, siis Prantsusmaa, Saksamaa, siis tuleme meie, Slovakkia - kas 16. Eesti ja 17. Slovakkia - ja siis tulevad Läti ja Horvaatia. FIVB-i reitingus on asjad teistpidised - Eesti oleks alagrupis alles viies.

Aga edasi saame?

Ma ise väga-väga loodan ja see oleks kindlasti meie kodusel turniiril väga hea näitaja.