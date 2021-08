Eesti koondise sidemängija: ma ei ole kunagi sellise rahvamassi ees mänginud

Kolmapäeval Tallinnas algaval võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiril on Eesti koondise sidemängijateks debütandid Robert Viiber ja Renet Vanker. Viiber ütleb, et hoolimata suurtest ootustest ta endale pingeid peale ei pane.

"Ma üritan sellele väga mitte mõelda. Tuleb, mis tuleb. Ma pole mitte kunagi sellise rahvamassi ees mänginud ja üle kahe aasta ei ole üldse rahvast näinud. Eks see saab kindlasti huvitav olema," lausus Viiber ERR-ile.

"See hooaeg, kui läksin Itaaliasse, sain tehniliselt, füüsiliselt, vaimselt suure sammu edasi. See suvi samamoodi - Kuldliigas ma alguses põhis ei alustanud, aga lõpetasin põhina - see andis kindlasti enesekindlust. Tunda on, et mängukiirus ja -lugemine on läinud palju paremaks."