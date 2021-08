Kolmapäeval saab avalöögi võrkpalli EM-finaalturniir, Eesti võõrustab Lätit

Alagrupiturniiril koduväljakueelist nautida saav Eesti mängib D-grupis, mille kohtumised peetakse Saku Suurhallis.

Kolmapäeval minnakse kõigepealt vastamisi Avo Keele juhendatava Läti koondisega, hiljem mängitakse veel Slovakkia (4. septembril), Saksamaa (5. septembril), Horvaatia (7. septembril) ja olümpiavõitja Prantsusmaaga (9. septembril).

Kuuesest alagrupist pääsevad edasi neli paremat ning kaheksandik- ja veerandfinaalid mängitakse Ostravas ja Gdanskis. Alates poolfinaalidest toimub turniir üksnes Poola linnas Katowices. Euroopa meister selgub 19. septembril.

Eesti võrkpallikoondis on EM-finaalturniiridel alates 2009. aastast sage osaline, sest välja on jäädud vaid korra (2013. aastal). Viie turniiri peale on siiski vaid kaks võitu: 2011. aastal saadi alagrupis jagu Portugalist ja 2015. aastal Horvaatiast. Need turniirid on ka ainsad, kus alagrupist edasi saadi.

Kahe aasta eest peetud eelmise EM-turniiri võitis Serbia koondis, kes alistas finaalis Poola 3:1. Pronksmedalid kuulusid toona Poola koondisele.

Eesti võrkpallikoondise mängudele saab kaasa elada Vikerraadio vahendusel.