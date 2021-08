TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit läheb US Openil vastamisi kümne aasta taguse võitjaga

Kohtumine on kavas 7. väljaku kolmanda matšina, enne seda on mänguplaanis kaks meeste üksikmängu. Esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 18, seega eeldatavasti pääsevad Kontaveit ja Stosur väljakule kella 22-23 paiku.

Enne mängu:

Turniiril 28. asetatud 25-aastane Kontaveit on 37-aastase Stosuriga varem korra mänginud – 2018. aasta Dubai turniiril jäi eestlanna peale 1:6, 6:2, 6:4.

Kontaveit võitis läinud nädalavahetusel Clevelandis enda karjääri teise WTA turniiri. Paarismängu maailma edetabelis 55. real paiknev ja üle-eelmisel nädalal Cincinnatis paarismänguturniiri võitnud Stosur pole tänavu üksikmängus veebruarist alates ühtegi võitu saanud. Ta on seitsmel järjestikusel turniiril piirdunud ühe kohtumisega. 2011. aastal aga võitis Stosur enda ainsa suure slämmi turniiri üksikmängus, triumfeerides just USA lahtistel, kus ta alistas finaalis Serena Williamsi.

Seitsmendat korda US Openi põhitabelis mängiv Kontaveit jõudis seal mullu kaheksandikfinaali. Stosur on US Openil mänginud 15 korda, kahel viimasel korral piirdus ta avaringiga, eelmisel aastal austraallanna New Yorki ei sõitnud.