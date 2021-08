Motoringraja finaaletapil Audrus on mängus topeltpunktid

Klassis Superbike juhib nii Eesti kui Balti meistrivõistluste arvestuses kogenud Leedu sõitja Šarunas Pladas (70 p), Hanno Velt on 47 punktiga Niki Tuuli järel teine ja Mait Vestel viies (38 p).

Superstock 600 klassis õnnestus Jaanus Saarmaal (58 p) eelmisel, Alastaros toimunud etapil ühe punktiga ette minna lätlasest Gints Apinisest. Samas klassis tahab head tulemust teha ka Mairon Meius, kes eelmisel Audrus toimunud etapil oli sunnitud katkestama ning pidi ka Alastaro etapi vahele jätma.

Supersport 300 klassis on oodata väga tasavägist ja põnevat heitlust. Hugo-Brent Freimann küll juhib 83 punktiga, kuid kindlasti pakuvad talle Audruringil konkurentsi nii tütarlapsed Selyn Kazakova ja Maria Saluste kui Andre Köster ja Silvester Sarapik ning teised.

Eesti meistrivõistluste arvestuses osalevad veel külgvankrid, kus tõenäoliselt tänavustel Soome meistritel (üks etapp on veel sõita, kuid edu on juba väga suur) Eero Pärmil-Lauri Lipstokil on plaanis ka kodumaine tiitel kindlustada.

Eesti karikavõistluste kõige rohkearvulisem klass on B1200, kus Rannus Ervin Alastaro etapil suurelt edu kasvatas ja juhib 91 punktiga. Tema selja taga käib aga tihe rebimine Jarmo Kivi (55 p) ja Taavi Nahko (53 p) vahel.

Kahe päeva jooksul võistlevad veel klassid C600 ja C1200, Biker 24 Rahvaliiga ning Retro.

Laupäeval algavad treeningsõidud kell 17.20, võistlussõidud kell 19. Pühapäeval on treeningute algus kell 10, võistlussõidud algavad kell 15.