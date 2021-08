Motokrossi suur finaal sõidetakse sellel nädalavahetusel Tihemetsas

Eesti motokrossi meistrivõistluste viimane etapp peetakse sellel nädalavahetusel Lauri krossirajal, kus laupäeval on stardis soolotsiklid ning pühapäev on külgkorvide ja quadide päralt.

Kõige kõvemas sooloklassis Kärcher MX1 juhib sarja lätlane Karlis Sabulis, kellest Gert Krestinov jääb 18 ja Karel Kutsar 21 punkti kaugusele. Teoreetiline võimalus meistriks tulla on ka veel Andero Lusbol ja Indrek Mägil.

MX2 juhib samuti lätlane Edvards Bidzans ja seda üpriski kindla 32-punktilise eduga Egert Pihlaku ees, kellest omakorda 14 ja 15 punkti kaugusel on Kairo Katkosilt ja Kaarel Tilk.

Noorte MX125, 85cc ja 65cc klassidel on sõita veel kaks etappi, mistõttu nende meistrid selguvad alles 11. septembril Viljandis.

Külgvankritel kindlustasid Kert Varik ja soomlane Lari Kunnas meistritiitli juba eelmisel etapil Toilas, aga teisele kohale heitlevad Läti vennad Daniels ja Bruno Lielbardised ning Robert Lihtsa/ Markus Lina, kelle vahe on 20 punkti. Medalivõimalus on ka Tanel Reesna/ Villem Saarna meeskonnal, nemad jäävad kolmandast kohast 15 punkti.

Quad Openis on seis aga üpris intrigeeriv, kuna sõite kindlalt juhtinud Kevin Saar on palju sõite tehnilistel põhjustel katkestanud ja sarja juhib hoopis Priit Järvloo ja seda 12-punktilise eduga Saare ees, kellest omakorda kahe punkti kaugusel on Karl Robin Rillo ja ka neljandal kohal oleval Rene Tarendil on hea päeva korral võimalus medalile tulla.

Seoses uute karmistunud tingimustega võistluste korraldajatele Eestis tuleb kõikidel võistlustel võistlusalasse sisenedes ette näidata kas vaktsineerimispass, COVID-19 läbipõdemise tõend või negatiivne (PCR) testi tulemus. Nende puudumisel saavad sportlased ja nendega kaasasolevad inimesed teostada kohapeal kiirtesti hinnaga 10€/inimene. Sama kehtib ka kõikide pealtvaatajate kohta.