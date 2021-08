Eestlased olid jõutõstmise MM-il edukad

Eliise Mikomägi võitis kuni 84-kiloste noorte kategoorias hõbemedali. Ta alustas võistlust Eesti noorte kükirekordiga 180 kilo, tasuks kõigepealt väike üksikala hõbemedal. Võitis Wiktoria Sieczka (Poola) 200 kiloga.

"Erakordne olukord tekkis lamadessurumises: kuna Eliise ja Sieczka surusid mõlemad 95 kilo ning ka nende kehakaal oli võrdne, siis otsustas alavõidu loos. Ka seekord tuli meil leppida väikese hõbemedaliga," selgitas Mikomäe treener Peep Päll.

Võistluste viimane ala jõutõmme oli väga emotsionaalne ja dramaatiline. Mikomäe algraskus oli kindel 170 kilo, konkurendil 150 kilo. Seega oli mõlema võistleja kogusumma võrdne 445 kilo.

Poolatari teine katse, raskus 162,5 kilo, ebaõnnestus, Mikomägi aga tõmbas maast üles 185 kilo, mis viis ta liidriks.

"Määravaks said võistlejate viimased katsed. Wiktoria tõmbas viimasel katsel üles määrustepäraselt 172,5 kilo. Selleks, et tulla võitjaks, pidi meie noorsportlane minema tõstma raskust 195 kilo. Sellega sai ka Eliise hakkama, aga paraku toimus enne lõppasendi fikseerimist väike kangi tagasivajumine, seega katse ei lugenud... ning pidime kokkuvõttes leppima teise kohaga. Lohutuseks vaid jõutõmbe väike maailmameistritiitel," sõnas Päll.

Sieczka võitis 467,5 kiloga. Mikomägi oli teine 460 kiloga, mis on Eesti noorterekord. Kolme osaleja konkurentsis sai pronksi Darta Berzina (Läti) 322,5 kiloga. See oli Mikomäele erinevatest noorte jõutõstmise ja lamades surumise võistlustest alles esimene, mida ta ei võitnud. Peaaegu kõikidel võistlustel on ta püstitanud mingis tõsteviisis Eesti noorterekordi.

Keerulise olukorra tõttu maailmas otsustas Rahvusvaheline Jõutõsteliit (IPF) tuua ka seenioride MM-i Rumeeniasse. Sellest lähtuvalt otsustas ka Päll pärast kuueaastast pausi nendel võistlustel kaasa teha, tasuks Masters 2 vanuserühma (50-59-aastased) kuni 74-kiloste meeste meistritiitel tulemusega 515 kilo (180+115+215). Kükis ja jõutõmbes tagasid antud tulemused alavõidud. Väikese hõbedaga tuli leppida surumises, mille võitis Vidmantas Baublys (Leedu) 125 kiloga.

Heino Maiste sai M4 vanuseklassis (70+) hõbeda (-83 kg) ja pronksi (absoluutkategooria), Mihkel Laurits esikoha (-105 kg) ja Eesti võistkondlikus arvestuses samuti esikoha.