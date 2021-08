TV 10 Tartu etapil püstitati mitu uut sarja rekordit

Tuulise ja vihmahoogudega möödunud Tartu etapil ergutas pühapäeval noori Tokyo olümpial maratonis 27. koha saanud Tiidrek Nurme. Kõva jooksumehe kohalolekul sündis 14- kuni 13-aastaste tüdrukute 600 meetri jooksus ka TV 10 Olümpiastarti sarja uus rekord. Selle püstitas Vanalinna Harduskolleegiumis õppiv Hedi Andre, kes läbis 600 meetrit 1.37,79-ga.

"Olen selleks palju treeninud, rekordi purustamiseks on läinud mitu aastat," tõdes Andre. "Tulin siia mõttega, et purustan selle rekordi ja kuna see on mu viimane TV10 üldse, mõtlesin, et panen kõik välja."

Treener Mairo Tänav (Tänaku) õpilasele Hedi Andrele kuuluvad nüüd TV 10 Olümpiastarti sarjas mõlema vanusegrupi 600 meetri rekordid.

Poiste kettaheites on mõlemas vanusegrupis nüüd sarja rekordiomanikuks Sten Erik Iiri. Peagi 14-aastaseks saav Otepää Gümnaasiumi õpilane heitis hea tehnikaga 750-grammise ketta 48 meetri ja 56 sentimeetri kaugusele ning võttis sellega enda nimele vanema vanuseklassi sarja rekordi.

14- kuni 13-aastaste tüdrukute kettaheites tõusis uueks sarja võimsaks rekordiomanikuks Katarina Verst. Luunja Keskkooli õpilane suutis vihmases ringis heita 600-grammise ketta 44.06 kaugusele.

Tartu etapiga selgusid koolide võistkonnad, kes pääsesid mitmevõistluse finaali, mis toimub 3.-5. septembrini Saaremaal. Finaali avamine on reedel ja selle raames toimub Kuressaare staadionil ka Olümpiapäev, kuhu oodatakse sarja järelkasvu: alla viieaastaseid tillujooksule ja 5- kuni 10-aastaseid 60 meetrit sprintima ja kaugust hüppama. Osalejaid autasustab olümpiavõitja Julia Beljajeva ja proovida saab vehklemist, väljas on Tokyo olümpia teemaline näitus, esineb ansambel Õed. Tartu etappi näeb ekraanil 6. septembril kell 19.30 ETV2-s ja finaali 11. septembril kell 17.30 ETV-s.