OTSEBLOGI | Kanepi viis US Openi avaringis mängu otsustavasse setti

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja temast kümme aastat noorem Putintseva pole varem omavahel mänginud.

Kanepi on kahel korral – 2010. ja 2017. aastal – jõudnud New Yorgis veerandfinaali, kahel viimasel aastal langes ta konkurentsist välja teises ringis. Viimane kord kui Kanepi US Openil avaringiga piirdus, oli 2009. aastal.

Moskvas sündinud, kuid 2012. aasta suvest Kasahstani lipu all mängiv keevaline Putintseva tegi mullu US Openil enda karjääri parima turniiri kõva kattega slämmidel, jõudes veerandfinaali, kus ta jäi alla ameeriklanna Jennifer Bradyle. Varem polnud ta ei USA-s ega Austraalias kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Kanepi on varem 15 korral läinud slämmiturniiride esimestes ringides vastamisi asetatud mängijaga ning neist matšidest on tal kirjas seitse võitu ja kaheksa kaotust. 32 asetuse süsteem võeti kasutusele 2001. aastast ja ükski teine naine pole suutnud slämmidel esimestes ringides nii palju asetatud mängijaid alistada.