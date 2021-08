Ratasepp võitis Austrias kahekordse ultratriatloni

Ratasepp seadis ultravõistluse stardi eel enda eesmärgiks läbida 7,6 km ujumist, 360 km ratast ja 84,4 km jooksu ajaga alla 20 tunni, eeldusel, et ilmaolud seda soosivad. Paraku rattaraja lõpuosas kostitas äikesevihm võistlejad intensiivse ja jaheda vihmavalanguga. Märgades ja pimedates oludes sundis maha sadanud vihm kõiki võistlejaid oma kiirust rajal korrigeerima.

Võistluse stardis oli 40 sportlast. Ratasepp väljus basseinist kaheksandana. Rattarajal tõusis ta juba esimestel kilomeetritel neljandaks ja veidi hiljem teiseks, jõudes järele liidripositsiooni hoidnud sakslasele Thorsten Eckertile.

Eckert ja Ratasepp sõitsid 360 km sisuliselt samas tempos ning Eckert säilitas ujumises saavutatud ca 20-minutilise edumaa. Liidripositsiooni haaras Ratasepp aga jooksurajal, kus kohe alguses oli ta tempo 1,25 km pikkuse ringi kohta 1,5 minutit kiirem kui Eckertil.

Ratasepp luges võistluse üle ootuste kordaläinuks, kuigi see ei olnud kaugeltki lihtne: "Ujumine läks oodatust raskemalt, sest ujumisvõimekus ja -kiirus on hetkel kaugel sellest, mis see oli enne koroonaviiruse pandeemia puhkemist. Rattasõit oli nauditav kuni esimesed 300 km, mil me korraliku külma paduvihma kaela saime. Teise vahetusalasse jõudes olid mu jalad ja käed külmunud ja ilma tiimiliikmete abita oleks sokkide, riiete, jooksususside ja kinnaste selga-jalga saamine olnud katsumus omaette. Esimesed kümme jooksukilomeetrit kulus mul keha üles soojendamisele, seejärel sain aga oma trumpalal paremuse maksma panna."

Jooksunumbrid valmistasid eestlasele suurt rõõmu: 86,5 km läbimiseks (rada oli kahest maratonist veidi pikem) kulus Ratasepal koos toitumiseks tehtud peatumistega seitse tundi. Jooksmise netoajaks (reaalset liikumises oldud aeg) oli kuus tundi ja 45 minutit, mis teeb liikumiskiiruseks 4.41 min.sek/km kohta.

Ratasepp finišeeris ajaga 20:11.15. Teisena lõpetanud Eckerti finišiaeg oli 21:13.09 ning kolmandana ületati finišijoon ajaga 23:13.25.

Parim kahekordse ultratriatloni läbimise aeg jääb Ratasepal 2019. aastasse, kui ta lõpetas IUTA sarja võistlusel sama distantsi maailmarekordilise ajaga 19:42.57.

Rataseppa saatis Austria võistlusel kolmeliikmeline meeskond: Kain Kalja, Aivar Tugedam ja Kaur Kuuskmäe.

VIie nädala pärast stardib ultrasportlane aga iseendale korraldataval hooaja põhikatsumusel – 60-kordsel ultratriatlonil. Kanaari saarel Fuerteventura läbib Ratasepp iga päev ühe täispika triatloni ja seda 60 päeva järjest. 60 päeva kokkuvõtteks peab ta läbima 228 km ujudes, 10 800 km rattal ning 2532 km joostes. Varasemalt on Ratasepp läbinud iseendale korraldatud katsumustena 20- ja 40-kordsed ultratriatlonid, mille finišiajad jäid vastavalt 2018. aastal 238:52.34 ning 2019. aastal 444:21.35.