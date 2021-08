Kaidi Kivioja saavutas Austrias Ironmanil kolmanda koha

Nagu Kivioja enne võistlust arvas, tuli võistelda võrdlemisi külma ilmaga. Stardi eel oli õhusooja vaid seitse kraadi, rattasõidu ajaks tõusis temperatuur 12 kraadini ja jooksu ajal näitas end päikegi, tõstes õhusooja 14 kraadile. Ujuda tuli 17-kraadises vees.

Pärast võistlust tõdes kogenud triatleet, et õppimismaterjali pakkus poolpika distantsi triatlonivõistlus kuhjaga: "See oli üks väga raske kogemus. Kusjuures väga külm õnneks ei olnudki, aga ikkagi piisavalt, et sellest toidust, mis ma olin arvestanud, ei piisanud. Olin jooksuks energiast täiesti tühi ja ma ei tea, kuidas ma sinna finišisse jõudsin. Aga ma olen õnnelik, et ma suutsin poodiumist kinni hoida. Igatahes sain hea õppetunni."

IRONMAN 70.3 Zell am See-Kapruni naiste võistlusel läks kaksikvõit sakslannadele. Võistluse võitis tänavune Ironmani Euroopa meister Laura Philipp (4:21.49), kellele järgnes Anne Reischmann (+10.04).

Meeste võistluse võitis sakslane Jan Stratmann (3:59.42), kellele järgnesid austerlased Lukas Hollaus (+5.26) ja Georg Enzenberger (+7.59).