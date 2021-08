Rakvere Ööjooksul võidutsesid Deniss Šalkauskas ja Kaisa Kukk

Meestest oma Rakvere Ööjooksu debüüdil ajaga 31.56 võidutsenud Deniss Šalkauskas edestas lähimat konkurenti Bert Tippi (32.48) ligemale minutiga. Kolmas oli ajaga 34.24 Ergo Lükk.

"Stardis vaatasin, mida teevad konkurendid. Esimesed kilomeetrid jooksin koos ühe poisiga, siis märkasin, et tema tempo hakkas langema. Proovisin üksi eest ära joosta ja nii ma üksinda lõpuni jooksingi," iseloomustas intervjuus ERR-ile võistluse käiku Šalkauskas.

Naistest ajaga 34.59 10 kilomeetri distantsil esikoha saanud Kaisa Kukk lõpetas üldjärjestuses kõrgel viiendal kohal. "Peaaegu nädal tagasi Eesti meistrivõistlustel joostud 10 000 m oli all (Kukk sai seal pronksi - toim) ja väga värske ma ei olnud, aga andsin endast parima," sõnas ta.

Rakveres joosti kaks viiekilomeetrist ringi ja kuigi aeglasemad jäid kiirematele teisel ringil ette, võitjaid nad ei seganud.

"Korraldajate poolt olid jalgratturid, kes said väga hästi oma ülesannetega hakkama ja ajasid rahva kiirematelt eest ära. Ja need, kes kõndisid, elasid kõik kaasa ja see pigem jälle aitas," kinnitas Kukk.

Naistest oli teine Kelly Nevolihhin (36.47) ja kolmas Helena Peik (38.18).

Erinevate piirangute tõttu on koroonaajal rahvajooksudel osalejate arv vähenenud.

"On tunda, et osa rahvast jääb seetõttu kõrvale. Võib-olla on see ratsionaalne kaalutlus, et ei taheta massi tulla, võib-olla on muud hirmud, aga ka harjumused võivad olla selle pooleteise aastaga muutunud. Aga me oleme korraldajatena ikka rõõmsad ja pingutame järgmisel aastal edasi," oli Eesti Ööjooksude korraldaja Marko Torm optimistlik.

Rakvere Ööjooksu virtuaaljooksudel saab osaleda kuni augusti lõpuni.