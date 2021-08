Jõulumäe rattamaratoni võitsid Martin Loo ja Janelle Uibokand

60-kilomeetrisel Grand Prix' põhidistantsil ei saanud keegi vastu Martin Loole, kes pälvis esikoha ajaga kaks tundi, seitse minutit ja 42 sekundit. RedBike Teami ratturiga sõitis pikalt koos sarja üldliider Jõeäär, kuid sõiduviga sai talle seekord saatuslikuks.

"Tempo oli kiire ja ma ise nägin väga palju vaeva, üritades eest ära saada," rääkis Loo. "Gert oli täna väga tugev ja lõpuks jäime kahekesi. Ühel hetkel tegi ta kuskil sõiduvea, aga ma panin täiega edasi. Lootsin lihtsalt, et kestan lõpuni. Alles praegu hooaja lõpus hakkab mingi vorm tekkima - sõita on kõvasti huvitavam kui hooaja alguses."

Jõeäär täpsustas: "Täiesti suvalises kohas jäi känd tee peale, riivasin seda pedaaliga ja ma ei olnud selleks üldse valmis. Olin külili maas. Midagi hullu ei juhtunud, aga Martin sai vahe sisse. Kui ennast käima sain, siis oli vahe juba liiga pikk."

Jõeäär kaotas Loole lõpuks ühe minuti ja 39 sekundiga. Kolmandana ületas finišijoone Ivo Suur (+2.08). Esimese kuue hulka mahtusid veel Peeter Tarvis, Gert Kivistik ja Joosep Mesi.

Naiste seas pälvis järjekordselt ülekaaluka võidu valitsev maastikumaratonide Eesti meister Janelle Uibokand (2:29.17), edestades Merili Sirvelit (+5.57) ja sarja liidrisärgis startinud Liisa Ehrbergi (+8.12). Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid jõudis finišisse ajaga 3:07.47 ning pälvis naiste seas 12. koha.

"Ütleksin, et pingutada tuli ikka," tõdes Uibokand finišis. "Alguses püsisime naistega koos, aga ühel hetkel sain eest ära. Jõulumäe rada on nagu jõulumäe ikka - palju liiva ja juurikaid, aga mulle meeldib see rohkem, kui mõned teised väga raputavad maratonid."

Põltsamaa mäefinišis oli taas parim Jõeäär, kes jätkab samas arvestuses liidrina. Hansgrohe kiirenduskilomeetril võidutsesid Taavi Kannimäe ja Sille Puhu, liidrisärkides jätkavad Kannimäe ja Uibokand. Võistkondlikult teenisid esikohad Komo/Veloplus ja Hawaii Express naiskond. Sarja kokkuvõttes jätkavad üldliidritena Jõeäär ja Uibokand.

46-kilomeetrisel Gardena maratonil pälvis esikoha Ivo Irbe ajaga 1:47.55 Teisena jõudis finišisse Matthias Mõttus (1:52.29) ja kolmandana Mihkel Einblau (1:54.48), kes jätkab sarja üldliidrina. Naiste seas olid kiireimad Laura Lepasalu (2:03.37), Maris Kaarjärv (2:06.29) ja Tatjana Dobolina (2:13.23).

21-kilomeetrise Jetoil poolmaratonil võidutses Riko Tammepuu (55.24), edestades Gregor Siimarit (59.53) ja Leho Lemsalu (1:00.01). Naiste seas oli kiireim Karolin Surva (1:00.34). Kokkuvõttes kerkis uueks liidriks Karel Gustav Rei.

M-10 vanuseklassis olid kõige kiiremad Simon Suppi, Steven Sumberg ja Maikel Magnus Välja. Tüdrukute seas mahtusid esikolmikusse Kertu Mitt, Melissa Kivi ja Eleanor Rang. MySnack lastesõitude arvestuses tõusis liidriks Suppi. Neidude seas jätkab esikohal Mitt.

Kuni kaheksa-aastaste poiste seas võidutsesid Emils Lacis, Hugo Bazõlev ja Carl Christer Irbe. Kuni kaheksa-aastaste tüdrukute seas aga Karolaina Druka-Jaunzeme, Sandra Eensoo ja Krittel Ööbik.

Hawaii Express Estonian Cupi seitsmes ja ühtlasi viimane etapp, Ramudden 7. Valgehobusemäe rattamaraton toimub 26. septembril.