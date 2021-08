Rogaini EM kutsub avastama Otepää ümbruse legendaarseid spordipaiku

EM-i võõrustatakse 4.-5. septembril Otepääl Tehvandi spordikeskuses ning ühtlasi on tegemist kvalifikatsioonivõistlusega MM-iks. Võistluse korraldajada on MTÜ Seisklushunt ja Eesti Orienteerumisliit.

Rajameister Taavi Tatsi ja kaardijoonistaja Markus Puusepa sõnul viib 250 km2 ja ligi 90 kontrollpunktiga võistlusmaastik võistlejad Otepäält igasse ilmakaarde, ka spordisõpradele väga tuntud paikadesse. "Osalejad saavad jalge all tunda suusatamise MK ja Tartu maratoni radu ning tõusta lendu ralli MM-etapi trampliinidelt," kirjeldas Puusepp.

Eesti on rogaini tippvõistlusi võõrustanud varemgi: 2008. aastal peeti Karulas MM ning 2005 Nõval ja 2014 Oraval EM.

Rogain ehk võistkondlik valikorienteerumine on eestlaste hulgas aina enam populaarsust kogumas. "Kindlasti on ala levikule kaasa aidanud selle jõukohasus - igaüks saab koostada endale sobiva pikkusega ja meelepärase raja. Kuna eestlased on erinevates klassides võitnud tiitlivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid, on uudistama tulnud teistegi vastupidavusalade tegijad," selgitas Eesti Seiklushundi projektijuht ja peatse EM-i peakorraldaja Arvi Anton.

24-tunni pikkusele põhivõistlusele on registreerunud 508 sportlast 15 riigist. Start antakse laupäeval, 4. septembril kell 12 ja finiš sulgub täpselt ööpäev hiljem. Lisaks toimub 4. septembril kuue tunni avatud rogain ehk rahvavõistlus, millele on registreerimine avatud kuni 1. septembrini. Harrastajad saavad joosta samal maastikul ja kaardil 24h võistlejatega.