M-Spordi direktor: Suninen ei olnud meie järgmise aasta plaanides

"On aeg M-Spordiga hüvasti jätta. Olen tänulik, et sain mitmel aastal olla ühe WRC meeskonna sõitjaks," teatas Suninen reedel pressiteate vahendusel. "See teekond oli täidetud õppimise ja mõnede suurepäraste hetkedega. Paraku ei kesta miski igavesti ja oleme otsustanud, et võtame ette uued väljakutsed."

Ralliportaal DirtFish küsis selle peale kommentaari M-Spordi tegevdirektori Malcolm Wilsoni käest, kes ütles, et on koostöö lõpetamisega rahul. "Teemu ei olnud 2022. aastaks enam meie plaanides, seega oleme õnnelikud, et koostöö lõpetasime," ütles Wilson.

"Kui olime teinud otsuse, et ta ei jätka meie autos 2022. aastaks, siis me ei tahtnud teda enam kinni hoida. On kahju, et sellest välja ei tulnud," ütles Wilson, lisades, et asi ei olnud sõitjas ning ei saa välistada, et soomlane kunagi taas M-Spordiga koostööd teeb.

27-aastane soomlane sõitis M-Spordis alates 2017. aastast, Ford Fiesta WRC masina rooli keeras ta 37 MM-rallil. Tänavu jagas Suninen sõitjakohustusi prantslase Adrien Fourmaux'ga, sõites neli rallit WRC ja kolm R5 autoga. Rallivõiduni Suninen M-Spordis ei jõudnud.