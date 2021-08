Robert Virves stardib Lõuna-Eesti rallil R5 autoga

Möödunud hooajal võitis Robert Virves Eesti Autospordi Liidu ja M-Spordi poolt ellu kutsutud Estonian Junior Challenge'i, mille auhinnaks oli 80 000-eurone stipendium, eesmärgiga aidata noorel sportlasel teha oma karjääris järgmine samm ja osaleda autoralli maailmameistrivõistlustel juuniorite arvestuses.

Nüüdseks on sarjas sõidetud neli etappi viiest ja Virves hoiab JWRC klassis kuuendat kohta, kui sõita on jäänud veel viimane etapp Hispaanias. "Aasta on alanud üpriski keeruliselt ja oleme kogenud küllaltki palju ebaõnne. Kindlasti lootsin olla JWRC punktitabelis pisut paremal positsioonil kui praegu, aga samas olen õnnelik, et saan teha seda, mis mulle kõige enam meeldib ja kui vaadata punktitabelit, siis Hispaania ralliga võib muutuda päris palju, sest meie arvestuses jagatakse hooaja viimasel etapil topelt koefitsendiga punkte," kommenteeris Virves.

Virvese jaoks on tegu teise võistlusega R5 auto roolis. Oma debüütsõidu tegi ta eelmise aasta lõpus toimunud Kehala rallil, kui võistlusautoks oli Ford Fiesta Rally2. Toona suutis noor ralliäss tihedas konkurentsis kindlustada absoluutarvestuse kuuenda ja oma klassi neljanda koha. "Siinkohal tuleb tänusõnad edastada eelkõige minu headele toetajatele, aga ka RedGrey Team'ile, ilma kelleta see võimalik ei oleks," ütles Virves.

Tänavuse Lõuna-Eesti ralli starti on oodata koguni 8 EMV2 arvestusse kuuluvat R5 ralliautot ning konkurents tõotab tulla tihe ja võitlus poodiumikohtade eest pingeline. Virves aga võistluse eel omale suuri eesmärke ei sea. "Arvestades, et antud võistlus polnud meil sel aastal otseselt plaanis ja võimaluse tekkimisel olid toetajad nõus plaanivälise toetusega kaasa tulema, siis minu peamine eesmärk on seda võimalust kasutada targalt ja võtta asja mõnuga, usun, et siis tuleb ka hea tulemus," ütles rallisõitja.

Lõuna-Eesti ralli kohta leiab lisainfot võistluse kodulehelt.

Lõuna-Eesti ralli graafik:

Laupäev

SS1 Võru linn 1 (1,28 km) 17.49

SS2 Holsta (5,48 km) 18.14

SS3 Pältre (6,43 km) 18.53

SS4 Võru linn 2 (1,28 km) 19.41

Pühapäev

SS5 Ihasti (10,03 km) 10.11

SS6 Plaani (11,21 km) 10.34

SS7 Ruusmäe (13,69 km) 11.03

Hoolduspaus

SS8 Ihasti 2 (10,03 km) 13.34

SS9 Plaani 2 (11,21 km) 13.57

SS10 Ruusmäe 2 (13,69 km) 14.26