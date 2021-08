Abielupaar võitis paraolümpiamängudel tunni jooksul kaks kulda

Neil Fachie võitis Londoni olümpiamängudelt kuld- ning hõbemedalid ning Rio olümpiamängudelt sai 37-aastane rattur hõbemedali. Tema abikaasa Lora Fachie Londonis pjedestaalile astuda ei saanud, kuid saavutas Rio de Janeirost kuld- ning pronksmedalid.

Laupäeval oli abielupaar Tokyos võistlustules ning Neil Fachie saavutas 1000 m temposõidus koos piloodi Matthew Rotherhamiga esikoha maailmarekordi väärilise ajaga 58,038. Teiseks jäid kaasmaalased James Ball - Lewis Stewart, kes kaotasid võitjatele 1,465 sekundit. Kolmandaks tulid prantslased Raphael Beaugillet - Francois Pervis.

Kõigest kaks ala hiljem asusid velodroomile 3000 m individuaaljälitussõidus Lora Fachie ning piloot Corrine Hall, kes alistasid iirlannad Katie-George Dunlevy ja Eve McCrystali. Fachie saavutas kvalifikatsioonisõitudes maailmarekordi ajaga 3.19,483, kuid ei suutnud seda finaalis parandada.

"Ütlesime mõlemad päeva alguses, et mis iganes juhtub, proovime seda nautida," ütles Neil Fachie. "Teadsime, et see päev tuleb meie jaoks suur. Lõpuks ometi suutsime mõlemad seda teha (kuldmedalid võita - toim) ja maailmarekordite püstitamisest me ei osanud unistadagi."

Lora Fachie lisas, et on palju keerulisem kellelegi kaasa elada kui ise võistelda.

Briti ratturite jaoks päädis laupäevane sessioon kolme maailmarekordiga, kui võistkondlikus 750 m sprindis saavutas Suurbritannia koondis ajaga 47,579 mõned tunnid varem uue maailmarekordi püstitanud Hiina ees kuldmedali.