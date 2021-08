Romet Pajur sai Rahutuuril temposõidus 11. koha

Temposõidu esikoha napsas endale belglane Cian Uijtdebroeks ajaga 14.22, mis teeb keskmiseks kiiruseks 46,7 km/h. Teine oli norralane Per Strand Hagenes (+0.07) ja kolmas hispaanlane Ivan Romeo (+0.14). Pajur kaotas võitjale 31 ja Ragilo 33 sekundiga.

Teistest Eesti juunioride koondise liikmetest sai Lauri Tamm 45. (+1.10), Henry Grünberg 97. (+2.29) ja Aaron Aus 103. koha (+3.04).

Õhtul sõidetud 57,5-kilomeetrise grupisõidu võitis serblane Mihajlo Stolic. Eesti juunioride koondise parimana sai Frank Aron Ragilo 15. koha.

Eesti koondise peatreener Alo Jakin ütles, et koondis läks õhtusele etapile kõrgete lootustega tulemust teha, kuid kõik ei läinud plaanipäraselt. "Sõit oli senistest etappidest kergeim. Järgmised kaks on väga mägised. Plaan oli lõpus Romet Pajur heale positsioonile aidata ja tema pidi sprintima, aga nii see ei läinud. Ragilo ja Lauri Tamm mängisid kiiresti olukorra ümber ja üritasid ise, aga kahjuks ka neil see ei õnnestunud," ütles Jakin.

Peagrupis üle finišijoone sõitnud Tamm sai 26. ja Pajur 27. koha. Aaron Aus ja Henry Grünberg kaotasid võitjale viie minuti ja 47 sekundiga ning said vastavalt 92. ja 97. tulemuse.

Kokkuvõttes jätkab liidrina norralane Per Strand Hagenes, kellele järgnevad sakslane Emil Herzog (+0.07) ja kaasmaalane Stian Fredheim (+0.10). Pajur on 35. (+4.04), Ragilo 36. (+4.06), Tamm 73. (+15.28), Grünberg 89. (+22.34) ja Aus 90. positsioonil (+23.18).

Laupäeval ootab juunioreid Rahutuuril 98,5 mägist kilomeetrit.