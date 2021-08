Jaapani judoka sai isesõitvalt autolt löögi ning jätab paraolümpia katki

Tokyo paraolümpiamängude korraldajad teatasid, et laupäeval meeste -81 kg klassis osalema pidanud Kitazono jätab peavigastusetõttu võistluse pooleli.

Õnnetus juhtus neljapäeval pärastlõunal, kui Toyota poolt arendatav isesõitev auto e-Palette Kitazonole ülekäigurajal otsa sõitis. Kaks sõidukioperaatorit ja viis reisijat olid autos, kuid nendele vigastusi ei tekkinud.

Jaapani paraolümpiakomitee asepresident Hidefumi Takahashi ütles, et Kitazono peab pea- ja jalavigastustest taastuma vähemalt kaks nädalat, aga vigastused ei olnud tõsised ja maadleja jätab paraolümpiamängud pooleli arstide soovitusel.

"Tema matš oleks pidanud toimuma täna (laupäeval), aga ta on võistluselt eemaldunud," ütles Takahashi. "Jaapani delegatsiooni arst on juhtumi toimumisest alates olukorral silma peal hoidnud ja tema arvates pole [Kitazono] pärast õnnetust enam tippvormis."

Takahashi sõnul ei ole judokal isu, kuid MRT-uuring ajuvigastusi ei näidanud.

Toyota vabandas avalikult isesõitva auto "liigse enesekindluse" eest ning kinnitas, et auto on ringlusest välja võetud. "Meil on väga kahju, et see õnnetus tekitas inimestele muret. Sõiduk on tugevam kui inimene, seega tunnen väga muret tema pärast. See näitab, et autonoomsed sõidukid pole veel tavateede jaoks realistlikud," ütles Toyota president Akio Toyoda.

Toyoda lisas, et paraolümpiaküla on viimane koht, kus riskida ohtlike sõidukitega, sest külas liiguvad ringi sportlased, kes on ratastoolides ning nägemispuuetega. Ta lisas, et autotootja vaatab olukorra põhjalikult üle.