Teemu Suninen lahkus M-Spordist

27-aastane soomlane sõitis M-Spordis alates 2017. aastast, Ford Fiesta WRC masina rooli keeras ta 37 MM-rallil. Tänavu jagas Suninen sõitjakohustusi prantslase Adrien Fourmaux'ga, sõites neli rallit WRC ja kolm R5 autoga.

Rallivõiduni Suninen M-Spordis ei jõudnud, tema parimaks tulemuseks jäi 2019. aastal Sardiinias saavutatud teine koht. Kaks korda, Portugalis ja Mehhikos, lõpetas ta kolmandal kohal.

"On aeg M-Spordiga hüvasti jätta. Olen tänulik, et sain mitmel aastal olla ühe WRC meeskonna sõitjaks," teatas Suninen pressiteate vahendusel. "See teekond oli täidetud õppimise ja mõnede suurepäraste hetkedega. Paraku ei kesta miski igavesti ja oleme otsustanud, et võtame ette uued väljakutsed."