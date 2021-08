Aravetel stardib ka Paul Aron

Mercedes-AMG F1 meeskonna noortetiimi liikme Paul Aroni osalemine Eesti kardispordi meistrivõistluste etapil Aravetel on suurepäraseks uudiseks kõikidele spordisõpradele. Viimati võistles 17-aastane Aron Eestis 2015. aastal, mil ta krooniti Kuningamäe kardirajal kardispordi Eesti meistriks. Kolm aastat hiljem tõusis ta esimese eestlasena kardispordi absoluutsesse tippu, kui tuli 2018. aastal ülivõimsalt CIK-FIA Euroopa meistriks.

Hetkel võistleb Aron Formula Regional European Championship sarjas. Suvevaheaeg vormelisarjades on andnud Aronile võimaluse veeta suvepuhkus Eestis.

"Eks kardisport on ja jääb südamelähedaseks kõigile võidusõitjatele, nii ka mulle. Ehkki ma pole kardiga juba väga ammu sõitnud, on see siiski heaks trenniks," ütleb Aron kardisõidu kohta. "Samas ei saa salata, et KZ2-klassi kart on sõidutreeningu seisukohalt ilmselt kõigist parim."

Aukartust Aronil kodumaise meistrisarja võistluse osas pole ning spordimehelikult loodab ta head tulemust siitki. "Ehkki lähen peale külmalt ja ilma igasuguse suurema trennita, eeldan ma kõrges konkurentsis kaasa lüüa ning võitluse võita," naerab Aron küsimuse peale, millist tulemust ta võistluselt ootab. Aravatel on rajal tuleva nädala maailmameistrivõistlusteks Kristianstadis Rootsis valmistuvad sõitjad eesotsas Markus Kajaku, Siim Leedmaa ja Ken-Oskar Algrega. "Arvan, et siinne konkurents annab mulle hea võimaluse võistlusrutiiniga pärast pikka pausi uuesti ära harjuda."

Eesti meistrivõistluste neljas etapp Aravete kardirajal stardib laupäeval. Võistlusi on võimalik jälgida kohapeal või teleülekande vahendusel leheküljel kart.television.ee.