Fraser-Pryce näitas Teemantliiga etapil, et maailmarekord on käeulatuses

Jamaikalanna tulemus jääb vaid 11 sajandikuga alla 1988. aastast pärinevale maailmarekordile, milleks on 10,49 sekundit. Üheksakümnendatel peeti Florence Griffith-Joynerile kuuluvat maailmarekordit ületamatuks ja nõnda on mõned nädalad tagasi olümpial kaasmaalanna Elaine Thompson-Herahi järel teiseks jäänud Fraser-Pryce'i uus isiklik rekord veelgi suurema tähtsusega.

34-aastasena isiklikku rekordit parandanud jamaikalanna rääkis imelise jooksu järel, et ta pole veel enda piire leidnud. "Usu või mitte, aga ma pole veel oma elu parimat jooksu teinud. Ma tean, et minus peitub veel varu, sest tehnikas on endiselt arenguruumi," teatas ta. "Minu selle hooaja eesmärk on 10,50 sekundi piir alistada."

100 m jooksu teisena lõpetanud Thompson-Herah tunnistas, et keha on peale pikka hooaega väga kurnatud ja kuu aja sees püstitatud neli isiklikku tippmarki on oma jälje jätnud. Kevadel tulemuse 10,54 maailma hooaja tippmargiks seadnud jamaikalanna sõnul pole uue maailmarekordi püstitamine olnud talle kunagi eesmärk omaette, küll aga tahab ta leida iseenda maksimumi.

Kas üks võimsat hooaega teinud jamaikalannadest ka maailmarekordi enda nimele võtab, näitab aeg.

Lausanne'i Teemantliiga etapp pakkus aga teisigi üllatusi.

Tokyo olümpiamängudel võimsa maailmarekordi püstitanud kolmikhüppaja Yulimar Rojas võttis enda nimele ka Teemantliiga rekordi, hüpates parimas voorus 15.56 m, mis jäi värskele maailmarekordile alla 11 sentimeetriga. "Ma tunnen, et olen väga heas vormis," rääkis Venezuela spordisangar. "Läksin tänast lihtsalt nautima ja publikule ilusat etteastet pakkuma. Nüüd lähen tagasi Hispaaniasse, et treenimist jätkata ja Zürichis Teemantliiga finaaletapil maailmarekordi parandamist proovida," kõneles ta neljapäevase võistluse järel.

Pjedestaalilt jäi välja Tokyos endanimelist maailmarekordit rünnanud teivashüppetalent Armand Duplantis, kes piirdus Lausanne'is vaid ühe õnnestunud katse, 5.62 meetri ja neljanda kohaga. 5.72 otsustas 21-aastane Rootsi juurtega, aga USA-s elav teivashüppaja vahele jätta, kuid 5.82 peal võistlustulle naastes jäi tulemus kirja saamata. Meeste teivashüppe võitis olümpiahõbe Chris Nilsen, kes ületas esimesel katsel 5.82. Teise koha teenis koroonaviiruse põdemise tõttu olümpialt eemale jäänud Sam Kendricks, kes ületas esimese koha kõrguse teisel katsel. Pronksi teenis 5.72-ga Timur Morgunov.

Võistlustules oli ka Rasmus Mägi konkurent, 400 m tõkkejooksu maailmarekordiomanik Karsten Warholm, kes tavapärase tõkkejooksu asemel võttis mõõtu hoopis siledal 400 m distantsil. Korraliku stardi teinud norrakas kaotas jooksu keskel hea rütmi ja finišeerus neljandana, jäädes enda sama vahemaa tõkkejooksu rekordile alla vaid 45 sajandikuga ning lõpetades ajaga 45,51. Esikolmikusse kuulusid Wilbert London (45,17), Isaac Makwala (45,20) ja Liemarvin Bonevacia (45,41).