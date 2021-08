Delta spordiklubi liitub Tartu Ülikooli korvpallikooliga

Senise Delta SK ja nüüdse Tartu Ülikooli korvpallikooli spordijuhi Esko Tõnissoni sõnul paranevad liitumisega võimalused kodukoha trennist tippu jõudmiseks. "Liitumisega tekib ühtne klubipüramiidi struktuur, kus senistele Delta klubi noortele korvpalluritele tekib võimalus korvpalliharidust saada suures toimivas üksuses. Jätkame treeninguid nii linna kui selle lähiümbruse koolides, samas on poistel ja tüdrukutel ees selge rada tippkorvpallini. Ootame kõiki korvpallihuvilisi trenni ja loodame, et kodukoha kooli juures treenimise võimalus teeb selle lihtsamaks," sõnas Tõnisson.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juhi Gert Prantsi sõnul oli Delta spordiklubi liitumine Tartu Ülikooli Korvpallikooliga loogiline samm. "Aastaid oleme Lõuna-Eesti korvpalliprojekti raames teinud koostööd erinevate Lõuna-Eesti klubidega, samuti on meil treeninggrupid olnud mitmes Tartu lasteaias ning koolis. Delta klubi on näidanud võimekust levitada korvpallipisikut nii linna kui maakonna koolides ning see ühtib meie mõttemaailmaga. Tore, et saame koos edasi minna ja tuua koos veel rohkem Tartu linna ning maakonna lapsi korvpalli juurde," sõnas Prants.