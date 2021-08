Eestis tähistatakse rahvusvahelist poksipäeva neljas linnas

"Poks muutub igal aastal üha populaarsemaks spordialaks, sealhulgas tüdrukute seas. Eesti poksijad osalevad aktiivselt rahvusvahelistel võistlustel, kus näitavad oma parimaid oskusi. Viimase kahe aasta jooksul on kaks Eesti tüdrukut võitnud poksi Euroopa meistrivõistlustel medaleid ja pälvinud rahvusvahelist tähelepanu! Eelmisel aastal tõid meie sportlased Euroopa meistrivõistlustelt koju kolm medalit. Leiame, et ülemaailmne poksipäev on suurepärane võimalus avalikkusele meie spordiala veelgi paremini tutvustada, kus kõigil on võimalus mitte ainult näha, vaid ka poksitrennis osaleda," rõhutas Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina.

Tallinnas toimub avatud tänavatreening Pirita Velodroomil kell 20. Kell 18 toimub Maardus trenn Maardu tiigi lähedal asuval platsil ja Narvas kell 17 Kreenholmi staadionil, Valgas on avatud poksitreening kell 18 Valga staadionil.

Välitreeningute ajal tervisetõendeid ei kontrollita.

Halbade ilmastikutingimuste korral postitab Eesti Poksiliit trennide toimumise osas lisateavet oma Facebooki-lehele.