Gnadeberg tuli piljardis Eesti täiskasvanute meistriliiga üldvõitjaks

Karl Gnadeberg on alles 15-aastane, kuid võitis Sloveenias kuni 17-aastaste konkurentsis piljardi Euroopa meistrivõistlustel 8-palli formaadis hõbeda ja 9-palli formaadis pronksi.

"Ausalt öeldes ma mängisin 8-palli arvamusega, et ma ei saa sealt head tulemust, aga vaadates, et ma sain teise koha 8-pallis, siis ma olin selles ise ka hästi imestunud, sest ma arvasin, et minu parim formaat on 9-palli või siis 10-palli. Ma sain 9-pallis kolmanda koha, mis oli päris ette nähtav, aga 8-pallis oli ime, et sain teise koha. Medali otsingule läksin kindlalt, medaliga pidin Eestisse tagasi tulema," tunnistas Gnadeberg.

Heas hoos noor piljarditalent tuli nädalavahetusel ka viiest etapist koosnenud Eesti täiskasvanute meistriliiga üldvõitjaks. See võit tagas talle koha Eesti meeskonnas, kes mängib sügisel Türgis EM-il ning parema asetuse eelseisvateks Eesti meistrivõistlusteks.

Meistriliiga võit oli Gnadebergi jaoks väga tähtis. "Sellega ma saavutasin Eesti koondises neljanda positsiooni ja tänu sellele tuleb mul Eesti meistrivõistlustel palju parem loos ja on võimalik saavutada paremad tulemused, kui eelmisel aastal," sõnas Gnadeberg.

Piljardi 9-palli Eesti meister selgub kolmandat aastat järjest Eesti Televisiooni stuudios ja otseeetris. Tiitlit kaitseb Mark Mägi, kes alistas mulluses finaalis Denis Grabe.

"Denis ja Mark on rasked konkurendid, neid on raske võita, aga alati on võimalus olemas ja ma annan endast parima. Ma arvan, et minu trump on Eesti parimate vastu see, et ma olen noor ja mu silmad on täpsed ning see aitab mind," lisas Gnadeberg.

Finaalmatši otseülekanne on 18.septemberil kell 19.50 ETV2-s. Põhiturniir, kus selgitatakse välja kaks finalisti, peetakse nädal varem.