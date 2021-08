City vasakkaitsjat süüdistatakse vägistamises, klubi peatas mängijaga koostöö

Cheshire'i politsei teatel süüdistatakse Mendyt neljas vägistamises ja ühes seksuaalrünnakus. Politsei lisas, et süüdistajaid on kolm ning kõik on üle 16-aastased, väidetavad vägistamised toimusid eelmise aasta oktoobri ja tänavuse augusti vahel, kirjutab BBC.

27-aastane Mendy võeti vahi alla, reedel peab ta kohtuniku ette astuma.

City teatas enda kodulehel, et peatas Mendyga koostöö. "Tegemist on juriidilise protsessiga, mistõttu ei anna me rohkem kommentaare enne kui protsess on lõppenud."