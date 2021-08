KK Viimsi täiendas ridu veel ühe noormängijaga

KK Viimsi korvpallimeeskond andis kolmapäeval teada, et uueks hooajaks on põhitiimi edutatud 16-aastane ja 177 cm pikkune mängujuht Ron Laanemaa.

Eelmisel hooajal nii esi- kui ka teise liigas mänginud Laanemaa näitas säravaid numbreid teises liigas, kus kogus keskmiselt 16,3 punkti, 1,9 söötu ja 1,9 vaheltlõiget.

"Liitusin KK Viimsiga, sest olen siin klubis alati olnud ning arvan, et see on minu jaoks parim arengukoht. Paljudel noortel ei ole sellist võimalust nagu minul," ütles Laanemaa.

16-aastane tagamängija ütles, et algav hooaeg on suurepärane võimalus end tõestada ja Rait-Riivo Laanelt ning Rain Veidemanilt õppida. "Hooajalt ootan kindlasti seda, et ma areneksin väga palju ja näeksin, kuidas vanemad mängijad mängivad ja saaksin selles ise täielikult osaleda. Ning tahan nende pealt palju õppida," ütles tagamängija ja lisas, et tema tugevusteks on pikaajaline mängukogemus ja platsi nägemine.

Peatreener Valdo Lips oli uue liitujaga rahul. "Üks kõige töökamaid noori, kellega olen koostööd teinud, Roni tuleb sundida puhkama, mitte hingega treenima. Olen kindel, et Ron jätkab sama töökana ka Viimsi meistriliiga noorima liikmena. Laanemaale seame eesmärgiks õppida sellel hooajal võistkonna kaaslastelt, et teha arengus järgmine samm kõrgemale," ütles peatreener.