Sander Kaur tuli kolmandat aastat järjest Kõrghoone kuningaks

Kolmapäeval Original Sokos Hotel Virus toimunud jooksul jõudis Kaur ligi 20-kilogrammise päästevarustusega hotelli 22. korrusele isikliku rekordi ajaga 1.59,5.

Paremuselt teise parima aja saavutas eelmise aasta kolmanda koha omanik Mikhail Kushteyn Narva päästekomandost ajaga 2.00,03 ning esikolmiku lõpetas ajaga 2.05,47 Kristjan Roosvald Mustvee päästekomandost.

Kiireim naisvõistleja oli teist aastat järjest Ksenia Vihrina Narva päästekomandost ajaga 2.37,49.

Võistkondlikus arvestuses tunnistati parimateks Lõuna päästekomando meeskond koguajaga 9 minutit ja 39,8 sekundit ning Sisekaitseakadeemia naiskond koguajaga 16 minutit ja 55,09 sekundit.

Kaur tõdes pärast võistlust, et soovis oma eelmiste aastate aegasid taaskord parandada ning trenni sai selleks palju tehtud. "Ettevalmistus oli võrreldes eelmiste aastatega veidi kesisem, kuna piirangute tõttu jäid mitmed trepijooksuvõistlused, kus oleks saanud maksimumi välja panna, ära. Küll aga käisin palju õhtuti jooksmas ning võtsin osa ka paarist takistusjooksu võistlusest augustikuus," ütles päästja.

Ta lisas, et ei jätnud siiski midagi juhuse hooleks. "Kohe esimesest sammust andsin endast kõik. "Tõsi, pärast kümnendat korrust sain lõpuks jalad ikka maha ka ning lõppu jõudes oli klomp kurgus ja väga ülevoolav tunne, et ikkagi võiduni jõudsin. See on tegelikult ikka meeletu eneseületus, et mitu aastat järjest seda tiitlit hoida," möönas kolmekordne võitja.