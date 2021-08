Müncheni Bayern lõi viienda liiga klubile tosin väravat

Bayern lõi esimese värava mängu kaheksandal minutil ning lisas esimesel poolajal veel neli väravat, millest üks oli Bremeri omavärav. Teisel poolajal lõi Euroopa jalgpallihiid viienda liiga klubile veel seitse väravat, millest neli tulid mängu viimase kümne minuti jooksul.

Eric Maxim Choupo-Moting sai hakkama nelja väravaga, kaks väravat lõi Jamal Musiala ning ühe värava lisasid Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ja Corentin Tolisso. Choupo-Motingu arvele jäi veel kolm resultatiivset söötu.

See on suurim võit Saksamaa karikavõistlustel alates 2004. aastast, kui FC Kaiserslautern alistas klubi FC Schönberg 95 15:0.

