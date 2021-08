Rakvere Tarvas tugevdas korvialust bosnialasega

Korvpalliklubi Rakvere Tarvas teatas kolmapäeva õhtul, et on sõlminud lepingu Bosnia ja Hertsegoviinast pärit keskmängija Igor Josipoviciga.

Bosnia ja Hertsegoviinast pärit pallur on veetnud suurema osa oma karjäärist kodumaal, esindades mullu KK Mladost Mrknjic Gradi tiimi. Samas on mehel ka välisliigades mängimise kogemus: Josipovići teenistuslehelt leiab varasemast ajast Tšehhi, Slovakkia ja Sloveenia kõrgliigaklubi.

Rakverlaste peatreener Martin Müürsepp lausus, et Josipovici kasuks langetati otsus mitut olulist tegurit arvesse võttes. "Ta jäi meile silma just võitluslikkusega – ei karda korvi all keha anda. Samuti oskab ta kasutada petteid. Just sellist korvialust mängijat me otsisime," kõneles Müürsepp.

Müürsepp ütles, et klubi õpib mängijat hästi tundma siis, kui ta kohale jõuab, aga esmapilgult tundub bosnialane sobilik jõud Rakvere korvi alla.