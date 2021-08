Avaringis võimu näidanud Murray langes U.S. Openi eelturniiril konkurentist

34-aastasel šotlasel oli esimeses setis kasutada kolm murdepalli, kuid ta ei suutnud neist ühtegi realiseerida.

Teises setis sattus juba hoogu vastane, kes suutis mängu tuua kaks murret.

"Minu tase on maailmas kuskil 50-60 parema seas olla. See on masendav, sest kui ma ei liiguks suurepäraselt ja ei tunneks end füüsiliselt hästi, oleks mul endal natuke kergem," sõnas Murray. "Aga kui ma teenin teise servi pealt alla poolte punktidest, pole sellel füüsisega mingit pistmist. Kuigi hästi liikumine on positiivne, on mu mäng nagu Ameerika mäed, millel puudub järjekindlus. Soovin, et see poleks nii."

Kolmekordse slämmivõitja Murray mäng pole pisivigastuste tõttu olnud parimate päevade tasemel alates 2019. aastast, mil mees käis puusaoperatsioonil.

USA lahtised, mida Murray alustab põhiturniirilt, saavad alguse 30. augustil.