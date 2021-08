Valitsuse otsus muudab jalgpallivõistluste ja -treeningute korraldust

Uute piirangute alusel on kõik sise- ja välitingimustes toimuvad sporditegevused ja -üritused nn kontrollitud üritused ehk neil on lubatud osaleda inimesel, kes täidab vähemalt ühe järgmistest kriteeriumidest: on alla 18-aastane, COVID-19 haiguse läbi põdenud viimase kuue kuu jooksul, vaktsineeritud COVID-19 vastu, viimase 72 tunni jooksul andnud negatiivse SARS-CoV-2 PCR-testi või annab tegevuse asukohas negatiivse SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi.

Jalgpallitegevuse jaoks tähendab see alates 26. augustist muuhulgas kolme väga olulist muudatust. Esiteks peavad kõik 18-aastased ja vanemad treeningutel või võistlustel osalejad iga kord tõendama oma vastavust eelpool välja toodud nn kontrollitud tegevuse nõuetele. Teiseks, treeningut läbiviiva klubi või võistkonna esindaja vastutab selle eest, et kõik osalejad vastavad eelpool välja toodud nõuetele. Kolmandaks, võistlustel kodumängu korraldava klubi esindaja vastutab selle eest, et kõik osalejad, sh mängijad ja pealtvaatajad, vastavad eelpool välja toodud nõuetele. Jalgpalliliit vastutab selle eest, et kohtunikud vastaksid uutele nõuetele.

"Mõistetavalt on tegemist suure muudatusega, sest seni pidi taolisi reegleid järgima enam kui 100 inimesega tegevusel, näiteks Premium liiga mängul. Nüüd puudutab see aga kõiki tegevusi," märkis Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei. Ta lisas, et praegu saab lisainfot valitsuse korraldusest number 305 ning kultuuriministeeriumilt on oodata täiendavaid juhiseid. Muuhulgas tuleb tähelepanelikult läbi lugeda info selle kohta, mis tingimustel on võimalik korraldada kiirtestimist tegevuse asukohas.

"Täiendavate küsimuste korral saavad jalgpalliklubid meiega ühendust võtta. Meie ühine ülesanne ja eesmärk on hoida nendel keerulistel aegadel jalgpallielu võimalikult hästi toimimas," lausus Rei.