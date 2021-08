Eesti U-18 jäähokikoondis koguneb hooajaeelsesse treeninglaagrisse

''Oleme väga õnnelikud, et saame hooajaga alustada. Loodame, et tänavu õnnestub ka viimaks ärajäänud maailmameistrivõistlustel osaleda: 95% laagris osalejaist on potentsiaalsed kandidaadid, kellel võimalus aprillis Eesti koondise värve U-18 koondise koosseisus esindada," kommenteeris peatreener Balint Fekti. "Meie eesmärk on mängijatega aus ja tugev side luua ning neid hooajavältel aidata, et kevadel uuesti kohtudes oleksid kõik meie mängu (ja koondise sisuga) kursis."

"Ühtlasi oleme laagrisse planeerinud mitmeid tegevusi, et koondislased neil päevil proovile panna ning anda neile rahvusesinduse kandidaatidena maksimaalne kogemus," lisas Fekti. "See kõik on oluline, kuna praegustel U-18 koondislastel ei ole veel olnud võimalust IIHF-i suurüritusel osaleda, mida Eesti jäähokiajaloos ei ole pikka aega juhtunud."

Vaata osalejate nimekirja siit.