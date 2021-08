Vaikla valiti koduliigas nädala parimaks väravavahiks

Sel hooajal USA kolmandas divisjonis kaheksal korral platsile saanud mees tegi suurepärase esituse eelmisel neljapäeval, mil eestlane tegi mängus Forward Madisoniga seitse tõrjet löökidele, millest kolm tehti trahvikasti seest. Lõppkokkuvõttes viigistas Toronto duubelvõistkond Madisoni klubiga 2:2, vahendab Soccernet.ee.

Vaikla kodutiim paikneb 12 võistkonna seas kuuendal kohal. Vahe liider Chattanooga Red Wolvesidega on kaheksa silma. Eestlane on suvel säranud varemgi heade mängudega ning kuu aega tagasi kandideeris pallur vooru ilusaima tõrje auhinnale.

The stars of Week 20, brought to you by @CleerAudio



Details: https://t.co/BGcWHRk1zh pic.twitter.com/IZf9GdnaY5